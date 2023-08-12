Гандболистки и «Динамо» поздравили волгоградцев с Днем физкультурника





Сегодня в России отмечается День физкультурника. К поздравлениям волгоградцев присоединились гандболистки, сообщает V102.RU. Сегодня в России отмечается День физкультурника. К поздравлениям волгоградцев присоединились гандболистки, сообщает V102.RU.

- Спортивная школа по гандболу «Динамо» поздравляет волгоградцев с праздником и желает всем здоровья, спортивного долголетия и нескончаемого оптимизма! – говорится в обращении спортсменок.





С теплыми словами в адрес жителей Волгоградской области выступили и в волгоградском обществе "Динамо".

