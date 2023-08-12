Гандболистки и «Динамо» поздравили волгоградцев с Днем физкультурника

Сегодня в России отмечается День физкультурника. К поздравлениям волгоградцев присоединились гандболистки, сообщает V102.RU.
- Спортивная школа по гандболу «Динамо» поздравляет волгоградцев с праздником и желает всем здоровья, спортивного долголетия и нескончаемого оптимизма! – говорится в обращении спортсменок.
С теплыми словами в адрес жителей Волгоградской области выступили и в волгоградском обществе "Динамо".
Здесь выразили надежду, что все больше волгоградцев будут выбирать спорт в качестве своего увлечения. А в спортивном теле, как известно, здоровый дух.
Гандболистки «Динамо-Синары», напомним, приумножают спортивную славу Волгограда, завоевывая победы как в российских, так и в международных турнирах.
Сегодня в городах и районах Волгоградской области в рамках празднования Дня физкультурника проводятся различные соревнования и турниры.
А уже завтра, 13 августа, волгоградские гандболистки проведут встречу с болельщиками
в 18-00 ч. в ЦПКиО. Спортсменки презентуют новую игровую форму, ответят на вопросы волгоградцев и поучаствуют в фотосессии.
Фото "Динамо-Синара" VK.com