Спорт

Гандболистки и «Динамо» поздравили волгоградцев с Днем физкультурника

Спорт 12.08.2023 13:32
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12.08.2023 13:32


Сегодня в России отмечается День физкультурника. К поздравлениям волгоградцев присоединились  гандболистки, сообщает V102.RU.
- Спортивная школа по гандболу «Динамо» поздравляет волгоградцев с праздником и желает всем здоровья, спортивного долголетия и нескончаемого оптимизма! – говорится в обращении спортсменок.

С теплыми словами в адрес жителей Волгоградской области выступили и в волгоградском обществе "Динамо".
Здесь выразили надежду, что все больше волгоградцев будут выбирать спорт в качестве своего увлечения. А в спортивном теле, как известно, здоровый дух.
Гандболистки «Динамо-Синары», напомним, приумножают спортивную славу Волгограда, завоевывая победы как в российских, так и в международных турнирах.
Сегодня в городах и районах Волгоградской области в рамках празднования Дня физкультурника проводятся различные соревнования и турниры.
А уже завтра, 13 августа, волгоградские гандболистки проведут встречу с болельщиками в 18-00 ч. в ЦПКиО. Спортсменки презентуют новую игровую форму, ответят на вопросы волгоградцев и поучаствуют в фотосессии.
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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