Спорт

Гандболистки «Динамо-Синара» встретятся с болельщиками в Волгограде 13 августа

Спорт 10.08.2023 08:37
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10.08.2023 08:37


В воскресенье, 13 августа, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоится встреча болельщиков с игроками гандбольной команды «Динамо-Синара». Как сообщили V102.RU в клубе, мероприятие начнется на  сцене парка в 18.00. Организаторы представят новичков команды и презентуют игровую форму на сезон 2023-2024 годов.
Накануне старта чемпионата болельщики смогут пообщаться с гандболистками, а так же получить автограф и поучаствовать в фотосессии с игроками. Руководство ЦПКиО и спортивной школой по гандболу "Динамо" приглашают поклонников бело-голубых на встречу с командой.
Напомним, 12 августа динамовки вернутся в Волгоград из Сочи, где проводили сборы,  и уже 16-го числа отправятся в Краснодар для участия в товарищеском турнире «Легенды Юга». В нём  «Синара»  сыграет против «Кубани», новороссийской «Черноморочки»  и московского ЦСКА.
Фото из архива пресс-службы "Динамо-Синара"

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