



Начальник территориального органа Росгвардии полковник полиции Дмитрий Ивлиев сегодня, 11 августа, в Волгограде вручил государственные награды подчиненным – участникам специальной военной операции. Всего, сообщает ИА «Высота 102», Указом Президента РФ отмечены наградами пять бойцов. Впервые один из сотрудников ведомства удостоен медали Луки Крымского.





– Ратный труд главных участников церемонии отмечен медалью Жукова, медалями «За отличие в охране общественного порядка», – сообщили в пресс-службе волгоградской Росгвардии. – Заслуги в области здравоохранения еще одного росгвардейца отмечены медалью Луки Крымского.





Полковник полиции Дмитрий Ивлиев поблагодарил подчиненных за отвагу, самообладание и профессионализм, проявленные при выполнении воинского долга, и пожелал сослуживцам дальнейших успехов в деятельности на благо Отечества.





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