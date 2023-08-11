Спецоперация на Украине

В Волгограде пятерым бойцам Росгвардии – участникам СВО вручили госнаграды

Спецоперация на Украине 11.08.2023 16:51
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11.08.2023 16:51


Начальник территориального органа Росгвардии полковник полиции Дмитрий Ивлиев сегодня, 11 августа, в Волгограде вручил государственные награды подчиненным – участникам специальной военной операции. Всего, сообщает ИА «Высота 102», Указом Президента РФ отмечены наградами пять бойцов. Впервые один из сотрудников ведомства удостоен медали Луки Крымского.


– Ратный труд главных участников церемонии отмечен медалью Жукова, медалями «За отличие в охране общественного порядка», – сообщили в пресс-службе волгоградской Росгвардии. – Заслуги в области здравоохранения еще одного росгвардейца отмечены медалью Луки Крымского.


Полковник полиции Дмитрий Ивлиев поблагодарил подчиненных за отвагу, самообладание и профессионализм, проявленные при выполнении воинского долга,  и пожелал сослуживцам дальнейших успехов в деятельности на благо Отечества.


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