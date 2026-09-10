



В Волжской городской Думе 10 сентября прошло заседание комиссии по местному самоуправлению, на котором обсудили увековечение памяти выдающихся горожан.

Главным вопросом повестки стало увековечение памяти Героя России Михаила Подшибякина, погибшего в зоне специальной военной операции в феврале 2025 года, сообщает Волжская правда. Гвардии капитан был удостоен звания Почетного гражданина Волжского, а также являлся выпускником школы №3. Именно на фасаде этого образовательного учреждения и появится мемориальная доска в его честь.

По данным издания, финансирование изготовления и монтажа доски Герою России Михаилу Подшибякину готова взять на себя общественная организация «Киокусинкай».

Напомним, 17 октября 2025 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал звезду Героя России вдове капитана Михаила Подшибякина. Позже, с Анастасией Подшибякиной встретился губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, в честь бойца СВО на Камчатке один из ежегодных турниров по карате будет посвящен памяти Героя России Михаила Подшибякина.

Имя Михаила Подшибякина высечено на в Зале Воинской и Трудовой Славы в Волгограде.

Михаил Иванович Подшибякин (17 июля 1990 – 27 февраля 2025) – гвардии капитан, командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты (арктического) 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, Герой Российской Федерации (посмертно).

Родился в городе Волжском Волгоградской области. В 2013 году окончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге. Проходил службу во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, участвовал в военной операции в Сирии (2017–2018).

С марта 2022 года находился в зоне специальной военной операции, командовал подразделением, действовал с позывным «Оса». Неоднократно был ранен, но после лечения возвращался в строй. Погиб 27 февраля 2025 года при ракетном ударе по командно-наблюдательному пункту.

В Волжском проводится городской турнир памяти Михаила Подшибякина, который планируется сделать региональным.