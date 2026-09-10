Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Просроченное детское питание нашли в «Пятерочках» региона России
Сотрудники Роспотребнадзора провели масштабную проверку магазинов сети «Пятерочка» в Ростовской области после обращений правозащитников и сигналов прокуратуры. В ходе рейда, сообщает Привет-Ростов, на прилавках обнаружили продукцию с истекшим сроком...
Федеральные новости
 После атаки ВСУ на Сочи в больницах остаются 4 человека, включая ребенка
В результате ночной атаки безэкипажных катеров на набережной Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края,...
Общество

Памятную доску Герою России Михаилу Подшибякину установят на школе Волжского

Общество 10.09.2026 19:53
0
10.09.2026 19:53


В Волжской городской Думе 10 сентября прошло заседание комиссии по местному самоуправлению, на котором обсудили увековечение памяти выдающихся горожан. 

Главным вопросом повестки стало увековечение памяти Героя России Михаила Подшибякина, погибшего в зоне специальной военной операции в феврале 2025 года, сообщает Волжская правда. Гвардии капитан был удостоен звания Почетного гражданина Волжского, а также являлся выпускником школы №3. Именно на фасаде этого образовательного учреждения и появится мемориальная доска в его честь.

По данным издания, финансирование изготовления и монтажа доски Герою России Михаилу Подшибякину  готова взять на себя общественная организация «Киокусинкай».

Напомним, 17 октября 2025 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал звезду Героя России вдове капитана Михаила Подшибякина. Позже, с Анастасией Подшибякиной встретился губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, в честь бойца СВО на Камчатке один из ежегодных турниров по карате будет посвящен памяти Героя России Михаила Подшибякина.

Имя Михаила Подшибякина высечено на в Зале Воинской и Трудовой Славы в Волгограде. 

Михаил Иванович Подшибякин (17 июля 1990 – 27 февраля 2025) – гвардии капитан, командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты (арктического) 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, Герой Российской Федерации (посмертно).

Родился в городе Волжском Волгоградской области. В 2013 году окончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге. Проходил службу во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, участвовал в военной операции в Сирии (2017–2018).

С марта 2022 года находился в зоне специальной военной операции, командовал подразделением, действовал с позывным «Оса». Неоднократно был ранен, но после лечения возвращался в строй. Погиб 27 февраля 2025 года при ракетном ударе по командно-наблюдательному пункту.

В Волжском проводится городской турнир памяти Михаила Подшибякина, который планируется сделать региональным.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.09.2026 19:53
Общество 10.09.2026 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 18:24
Общество 10.09.2026 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 17:48
Общество 10.09.2026 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 16:51
Общество 10.09.2026 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 16:45
Общество 10.09.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 15:53
Общество 10.09.2026 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 14:18
Общество 10.09.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 13:55
Общество 10.09.2026 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 12:51
Общество 10.09.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 12:38
Общество 10.09.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 12:17
Общество 10.09.2026 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 11:10
Общество 10.09.2026 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 10:50
Общество 10.09.2026 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 10:13
Общество 10.09.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2026 09:51
Общество 10.09.2026 09:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:34
МРОТ в 2027 году вырастет до 31–32 тыс. рублей: что это значит для волгоградцевСмотреть фотографии
20:24
На юге Волгограда сгорели два домаСмотреть фотографии
20:13
Соцмедиа сообщают о мертвых мальках осетра на берегу Волги в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
Памятную доску Герою России Михаилу Подшибякину установят на школе ВолжскогоСмотреть фотографии
19:33
Полузащитник «Ротора» Умников вошел в расширенный состав молодёжной сборной РоссииСмотреть фотографии
19:14
Оглашение всех «грехов» админа «Острова Свободы» Серенко длилось 4 заседания в облсудеСмотреть фотографии
18:24
Спецэлектрички развезут болельщиков «Ротора» 13 сентябряСмотреть фотографии
17:48
Волгоградцам рассказали, где можно заработать больше 500 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:51
Картой не вышел? Автолюбители жалуются на «вип-обслуживание» на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографии
16:45
Построили в голой степи: Никита Хрущев 65 лет назад открыл Волжскую ГЭССмотреть фотографии
15:53
Волгоградские врачи спасли недоношенного младенца с пороком сердцаСмотреть фотографии
14:18
На СВО погиб 33-летний Евгений Демкин из УрюпинскаСмотреть фотографии
13:55
В России с 2027 года введут налог на членов семей трудовых мигрантовСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде предпринимателя осудят за многомиллионный обман заказчиков паркета и ламинатаСмотреть фотографии
12:51
Всё – ради безопасности? Две пожилые волгоградки месяц выживают без газа из-за проблемной квартирыСмотреть фотографии
12:38
Волгоградца осудили за смертельный удар подруги по темечкуСмотреть фотографии
12:17
ВС РФ нанесли новую волну ударов по портам и складам на УкраинеСмотреть фотографии
12:14
Волгоградцу грозит два года колонии за вылов 30 раковСмотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом «ВАЗ» и лодка перевернулись на трассе после ДТПСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде женщина-водитель сбила двух человек на переходеСмотреть фотографии
10:55
Просроченное детское питание нашли в «Пятерочках» региона РоссииСмотреть фотографии
10:50
Суд обязал ИП выплатить волгоградцу 300 тыс. за травму при паденииСмотреть фотографии
10:43
После атаки ВСУ на Сочи в больницах остаются 4 человека, включая ребенкаСмотреть фотографии
10:13
461 иностранца отправили за границу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
На радость грибникам: в Волгоградской области вёдрами собирают грузди и рядовкиСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде простятся с легендарным боевым командиром Игорем ТимофеевымСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде конечную автобусов №2 и №77 отодвинут от «Юбилейного»Смотреть фотографии
09:23
После ночной атаки БПЛА в аэропорту Волгограда пошли задержки рейсовСмотреть фотографии
09:14
Цены на отдых на Черном море обрушились для волгоградцевСмотреть фотографии
08:32
ПВО отразила массированную атаку ВСУ на Волгоград и область 10 сентябряСмотреть фотографии
 