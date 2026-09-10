Волгоградские врачи спасли недоношенного младенца с пороком сердца

В Волгограде врачи областной детской больницы спасли новорожденную девочку, которая родилась раньше времени с весом менее килограмма. К тому же у младенца диагностировали порок сердца, что требовало оперативного вмешательства. Борьба за жизнь малышки шла несколько месяцев и только сейчас врачи смогли рассказать о положительном результате.

По данным облздрава, девочка родилась с врожденным гемодинамически значимым пороком сердца, осложненным высокой легочной гипертензией. Нормальное движение крови было нарушено, сердце работало с перегрузками, а давление в сосудах легких было повышено. Врачи отмечают, что для новорожденного такая нагрузка очень опасна, так как может быть критической.

Ребенка стали готовить к операции, так как проводить ее сразу было опасно. Первые месяцы жизни девочка провела в стационаре под постоянным наблюдением врачей. Главная задача была стабилизировать работу сердца и дыхательной системы, наладить питание и набрать вес. В три месяца девочке провели первую операцию в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. В девять месяцев, когда ребенок достаточно окреп, была проведена радикальная коррекция врожденного порока сердца — операция, направленная на устранение его анатомической причины.

Врачи сегодня констатируют, что порок сердца у ребенка радикально устранен. Девочка может расти, развиваться и вести полноценный образ жизни.

Фото из архива V102.RU