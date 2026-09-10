Волгоградца осудили за смертельный удар подруги по темечку





В Тракторозаводском районе Волгограда суд поставил точку в уголовном деле об убийстве 44-летней местной жительницы. Женщину сгубил собственный ухажёр, одним точным ударом в темечко.

- 26 июня 2026 года подсудимый Виталий Б. находился по месту своего жительства в коммунальной квартире, расположенной по ул. Дегтярева в Тракторозаводском районе. У него в гостях находилась его знакомая, с которой он распивал спиртные напитки. В ходе общения между ними произошел словесный конфликт, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Однако вскоре перепалка переросла в рукоприкладство. Одним точным ударом в темечко мужчина нокаутировал свою знакомуюи лёг спать, после чего она вскоре скончалась из-за кровоизлияния в мозг.

Отметим, фигурант вину в содеянном признал. Решением суда он был приговорён к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Кроме того, как по требованию прокуратуры убийца обязан выплать её дочери компенсацию в размере 1 млн рублей. Приговор может быть обжалован.

Фото: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области