На СВО погиб 33-летний Евгений Демкин из Урюпинска





Завтра, 11 сентября, в Урюпинске пройдет церемония прощания с участником СВО Евгением Демкиным. Евгений родился в Урюпинске, после окончания школы №3 учился в Урюпинском колледже бизнеса.

На специальную военную операцию отправился, заключив контракт с Минобороны. Погиб при выполнении боевого задания на территории ДНР.



Ему было 33 года. Администрация города и жители выражают соболезнования родителям героя. Прощание с Евгением пройдет около его родного дома. Потом, после отпевания и траурной церемонии в сквере Павших Борцов его похоронят в хуторе Попов.



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