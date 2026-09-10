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Общество

На СВО погиб 33-летний Евгений Демкин из Урюпинска

Общество 10.09.2026 14:18
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10.09.2026 14:18


Завтра, 11 сентября, в Урюпинске пройдет церемония прощания с участником СВО Евгением Демкиным. Евгений родился в Урюпинске, после окончания школы №3 учился в Урюпинском колледже бизнеса. 

На специальную военную операцию отправился, заключив контракт с Минобороны. Погиб при выполнении боевого задания на территории ДНР.

Ему было 33 года. Администрация города и жители выражают соболезнования родителям  героя.  Прощание с Евгением пройдет около его родного дома. Потом, после отпевания и траурной церемонии в сквере Павших Борцов его похоронят в хуторе Попов. 

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