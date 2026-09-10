



В Красноармейском районе Волгограда, по сообщению соцмедиа, на берегу Волги местные жители обнаружили мертвую рыбу. Как сообщает ИА «Высота 102», на видеокадрах, которые публикуют горожане, в том числе зафиксированы мальки осетровых пород.

– Берег Волги в Красноармейском районе оказался усыпан мёртвыми осетрами. Подписчик сообщает, что кадры сделаны напротив Горчичного завода, – сообщают авторы канала «Волгоград Красноармейский».





Вечером 10 сентября информацию об обнаружении рыбы на берегу Волги официальные ведомства не комментировали. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее волгоградцы сообщили о заморе рыбы на Ангарском пруду. В этом случае проверку проводит природоохранная прокуратура.