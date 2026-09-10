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Общество

Суд обязал ИП выплатить волгоградцу 300 тыс. за травму при падении

Общество 10.09.2026 10:50
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10.09.2026 10:50


В Волгоградской области индивидуального предпринимателя, который пытался скрыть несчастный случай на производстве, обязали выплатить более 300 тысяч рублей пострадавшему работнику. По решению Фроловского городского суда, помимо компенсации морального вреда работодатель также должен возместить расходы на лечение в сумме более 3 тысяч рублей.

Судом установлено, что несчастный случай на производстве произошел еще летом 2024 года. Подсобный рабочий на высоте около 2 метров расширял дверной проем в стене и упал со строительных лесов. Мужчина получил перелом пяточной кости со смещением, что было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести. Лечение заняло порядка трех месяцев.

Работодатель, который не провел инструктаж по охране труда, вдобавок пытался скрыть произошедшее, пойдя на нарушения при оформлении документов. Добровольно возмещать вред работнику предприниматель также не стал. В итоге пострадавший мужчин был вынужден защищать свои права в суде. 

Фото из архива V102.RU

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