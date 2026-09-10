На юге Волгограда сгорели два дома

В Красноармейском районе Волгограда накануне, 9 сентября, сгорели два жилых дома. Ранее о клубах дыма, которые поднялись из частного сектора за Южным автовокзалом, сообщали очевидцы.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что пламя охватило два одноэтажных дома.
– Благодаря бдительности жильцов, пожар заметили вовремя и сразу вызвали спасателей. Горение было ликвидировано на 150 квадратах. К счастью, никто не пострадал, – сообщили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области