На юге Волгограда сгорели два дома

В Красноармейском районе Волгограда накануне, 9 сентября, сгорели два жилых дома. Ранее о клубах дыма, которые поднялись из частного сектора за Южным автовокзалом, сообщали очевидцы.

В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что пламя охватило два одноэтажных дома.





– Благодаря бдительности жильцов, пожар заметили вовремя и сразу вызвали спасателей. Горение было ликвидировано на 150 квадратах. К счастью, никто не пострадал, – сообщили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

