С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России может вырасти до 31–32 тысяч рублей. Такой прогноз «Парламентской газете» озвучил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Для Волгоградской области это обернется не только повышением нижней планки зарплат, но и пересмотром ряда социальных выплат.
Напомним, что МРОТ – это минимальная сумма, которую работодатель обязан заплатить сотруднику за полностью отработанный месяц. Районные коэффициенты и доплаты за особые условия труда начисляются сверх неё. При этом если человек работает на полставки, минимальная выплата для него будет вдвое ниже.
Величину МРОТ традиционно утверждают отдельным законом в конце осени – одновременно с бюджетом на трехлетний период. Ключевое требование: показатель не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по стране и не должен опускаться ниже уровня предыдущего года.
Повышение МРОТ напрямую затронет тысячи работающих жителей Волгоградской области, получающих минимальную зарплату. Кроме того, оно отразится на системе социальных выплат в регионе:
- пособия по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет – если женщина официально не имела дохода или ее заработок был ниже минимума, пособие рассчитывают исходя из МРОТ;
- алименты – при отсутствии нотариального соглашения или судебного решения выплаты привязывают к МРОТ: четверть на одного ребёнка, треть – на двоих, половина – на троих и более детей;
- больничные – если человек в предыдущие два года не работал, его средний заработок принимают равным МРОТ на день наступления страхового случая.