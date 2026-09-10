



С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России может вырасти до 31–32 тысяч рублей. Такой прогноз «Парламентской газете» озвучил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Для Волгоградской области это обернется не только повышением нижней планки зарплат, но и пересмотром ряда социальных выплат.

Напомним, что МРОТ – это минимальная сумма, которую работодатель обязан заплатить сотруднику за полностью отработанный месяц. Районные коэффициенты и доплаты за особые условия труда начисляются сверх неё. При этом если человек работает на полставки, минимальная выплата для него будет вдвое ниже.

Величину МРОТ традиционно утверждают отдельным законом в конце осени – одновременно с бюджетом на трехлетний период. Ключевое требование: показатель не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по стране и не должен опускаться ниже уровня предыдущего года.

Повышение МРОТ напрямую затронет тысячи работающих жителей Волгоградской области, получающих минимальную зарплату. Кроме того, оно отразится на системе социальных выплат в регионе: