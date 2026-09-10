Волгоградцам рассказали, где можно заработать больше 500 тысяч рублей





Средняя заработная плата свыше 500 тыс. рублей в России за период с января по май 2026 года зафиксирована в 11 сферах. К таким выводам пришел ТАСС, изучив данные Росстата.

Лидерами по уровню среднего дохода стали:

морское пастбищное рыбоводство (971 411 рублей),

управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов (827 125 рублей) и управление ценными бумагами (737 455 рублей),

аренда и лизинг медицинского оборудования (728 882 рубля),

перестрахование (595 315 рублей),

управление инвестиционными фондами (564 064 рубля),

страхование рисков (563 319 рублей),

деятельность по управлению фондами (553 602 рубля),

деятельность холдинговых компаний (522 660 рублей),

организация торговли на финансовых рынках (518 839 рублей),

брокерские сделки с ценными бумагами и товарами (516 972 рубля).

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в РФ в июне 2026 года составила 114 743 рубля.

В интервью ИА «Высота 102» замруководителя УФНС России по Волгоградской области Ольга Зинина рассказала, почему нельзя соглашаться на зарплаты в конверты.