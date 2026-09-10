Волгоградцам рассказали, где можно заработать больше 500 тысяч рублей

Средняя заработная плата свыше 500 тыс. рублей в России за период с января по май 2026 года зафиксирована в 11 сферах. К таким выводам пришел ТАСС, изучив данные Росстата.
Лидерами по уровню среднего дохода стали:
- морское пастбищное рыбоводство (971 411 рублей),
- управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов (827 125 рублей) и управление ценными бумагами (737 455 рублей),
- аренда и лизинг медицинского оборудования (728 882 рубля),
- перестрахование (595 315 рублей),
- управление инвестиционными фондами (564 064 рубля),
- страхование рисков (563 319 рублей),
- деятельность по управлению фондами (553 602 рубля),
- деятельность холдинговых компаний (522 660 рублей),
- организация торговли на финансовых рынках (518 839 рублей),
- брокерские сделки с ценными бумагами и товарами (516 972 рубля).
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в РФ в июне 2026 года составила 114 743 рубля.
В интервью ИА «Высота 102» замруководителя УФНС России по Волгоградской области Ольга Зинина рассказала, почему нельзя соглашаться на зарплаты в конверты.