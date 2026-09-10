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Общество

Волгоградцам рассказали, где можно заработать больше 500 тысяч рублей

Общество 10.09.2026 17:48
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10.09.2026 17:48


Средняя заработная плата свыше 500 тыс. рублей в России за период с января по май 2026 года зафиксирована в 11 сферах. К таким выводам пришел ТАСС, изучив данные Росстата.

Лидерами по уровню среднего дохода стали: 

  • морское пастбищное рыбоводство (971 411 рублей), 
  • управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов (827 125 рублей) и управление ценными бумагами (737 455 рублей),
  • аренда и лизинг медицинского оборудования (728 882 рубля), 
  • перестрахование (595 315 рублей), 
  • управление инвестиционными фондами (564 064 рубля), 
  • страхование рисков (563 319 рублей), 
  • деятельность по управлению фондами (553 602 рубля), 
  • деятельность холдинговых компаний (522 660 рублей), 
  • организация торговли на финансовых рынках (518 839 рублей), 
  • брокерские сделки с ценными бумагами и товарами (516 972 рубля).

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в РФ в июне 2026 года составила 114 743 рубля. 

В интервью ИА «Высота 102» замруководителя УФНС России по Волгоградской области Ольга Зинина рассказала, почему нельзя соглашаться на зарплаты в конверты. 

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