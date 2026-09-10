ВС РФ нанесли новую волну ударов по портам и складам на Украине





В ночь с 9 на 10 сентября ВС РФ вновь нанесли серию ударов беспилотниками по инфраструктурным объектам двойного назначения на территории Украины. Поражены были порты, склады и морские сухогрузы.

На территории Николаева атакована база хранения БПЛА, обеспечивающая отгрузку и распределение дронов между боевыми подразделениями.

В Одесской области дроноводы продолжают ликвидацию логистического потенциала распределительного центра местной таможни, расположенной на территории порта «Черноморск». Здесь, по данным разведки, хранились военные грузы.

На подходе к порту «Одесса» поражены переоборудованные под нужды ВСУ сухогрузы, а также буксир.

Напомним, вот уже две недели ВС РФ наносят массированные удары по транспортно-логистическим и промышленным предприятиям Украины, обеспечивающим выполнение террористических актов на территории регионов России, а также снабжающим группировку ВСУ на Донбассе. Только лишь в ночь с 8 на 9 сентября были поражены 12 стратегических объектов.

Фото из архива Минобороны