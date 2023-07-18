В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде сегодня, 18 июля, шестерым добровольцам из Волгоградской области — участникам спецоперации — вручили высокие государственные награды. Некоторые из них в ближайшие дни снова окажутся на фронте. Вернувшиеся из зоны СВО бойцы рассказали журналистам V102.RU о буднях в окопах, страхах и подвигах, а также о том, почему они приняли решение отправиться в зону боевых действий.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, медалей «За отвагу» удостоены:

Павел А.

Николай И.

Дмитрий К.

Григорий М.

Денис О.

Андрей Р.





Дмитрий К. из Волжского. Ему всего 26 лет. Говорит, что ушел в зону СВО через Союз Добровольцев Донбасса.

— Срочку не служил по здоровью. Когда началась частичная мобилизация, хотел пойти, но меня не взяли. Видео всяких насмотрелся, загорелся уехать на фронт. Все начали отговаривать. Своим сверстникам предлагал, они мне сказали, мол, да ты что. А я подумал, как так дома сидеть, когда одноклассников мобилизовали, всех знакомых? В любом случае надо идти. Стал узнавать, какими еще путями можно попасть на СВО. В итоге пошел добровольцем, уехал через Ростов. С конца ноября до конца января находился на угледарском направлении, — рассказывает волжанин.

Сегодня в Триумфальном зале Дмитрию вручили медаль «За отвагу». К слову, это уже не первая награда волжанина за участие в СВО. Ранее успехи нашего земляка на поле боя отметили в Союзе Добровольцев Донбасса.

— 18 ноября был штурм. Нас отправили 12 человек на технике. Мы попали под обстрел, понесли потери, в том числе убитыми. При отходе там был парень из Питера, крупный такой, его ранило. Сам он не мог выбраться. Я не смог по-другому. Взял его автомат, «зацепил» товарища и вместе с ним выползали часа два-три под обстрелом. Потом еще раненых вытаскивали, забирали наших убитых. Это наш долг, пацаны с нами там были, — поделился Дмитрий.





Волжанин говорит, что до спецоперации работал обычным продавцом в магазине автозапчастей. На фронте попал в штурмовую группу.

— То, что происходит там, словами не описать. Помню, как мы с другом из Волгограда сидели в окопе и обсуждали, что, мол, домой приедешь, никому ничего объяснит не сможешь. Эти же самые прилеты, стрельба вокруг. Да и говорить об этом не особо хочется. Бывают такие наплывы, начинаешь вспоминать, и пацанов жалко, которые там остались, не смогли выйти, хотя мы вместе заходили. У всех ведь семьи, дети, жены, — на этих словах Дмитрий резко прерывается, а потом снова продолжает. — Сейчас идут больше позиционные бои. На позиции прилетает коптер, срисовывает координаты и начинает бить арта. У нас есть буквально две-три минуты, чтобы перегруппироваться. Как говорится, все приходит с опытом. Со временем тренируешь себя, уже знаешь, когда выход, когда приход, какой промежуток, определяешь по звуку, где «птичка». Потом все уже на автомате происходит. Против наших на той стороне все больше наемников. Негры, поляки в основном. Украинцев мало очень. На нашем направлении было больше негров и поляков.





По словам добровольца, он снова устроился на работу, но буквально недавно ему позвонили друзья, и теперь Дмитрий готовится идти обратно.

— Друг из Волгограда сейчас зашел уже, на передовой находится. Там полностью волгоградская группа. Жду добора, чтобы к ним попасть. А пока вот с работой решил вопросы, тут еще позвонили награду получать, — говорит волжанин. — Решил еще один контракт подписать минимум на полгода. Считаю, что это правильно, потому что за три месяца только освоишься, начнешь все впитаешь, а тут уже новые добровольцы заходят и их опять надо обучать.

Дмитрий говорит, что после возвращения с фронта его родной город кажется ему самым тихим местом на земле.

— Сюда вернулся — очень тихо. Как будто в другой мир попал. От этого непривычно. По ночам сплю нормально. Бывает, что при громких хлопках срабатывает инстинкт, дергаешься. Помню, поначалу, если выходил на балкон, сразу смотрел в небо. Там ведь привыкаешь в окопах днем и ночью наблюдать за коптерами, от этого зависит твоя жизнь.





Денис О. ушел на фронт из Старополтавского района Волгоградской области. Первый контракт в зоне СВО заключил с отрядом «Барс-1». Сейчас служит на запорожском направлении.

— За плечами у меня армейская служба, в свое время был моряком торгового флота. Когда началась спецоперация — пошел добровольно на фронт. Здесь работы очень много. И спасаем, и накаты противника отбиваем. За что сегодня дали медаль, честно говоря, затрудняюсь ответить. Это первая моя награда, — говорит Денис. — Когда первый контракт закончился, вернулся домой, а в августе снова пошел обратно. Ранений пока нет, слава Богу, есть контузия. Теперь служу по контракту до победы. 20 июля уезжаю на фронт. Обстановка сейчас разная. Где-то давят, где-то утихомирились. Конечно, ждем наступления глобального, чтобы додавить их уже до упора. Это конфликт отличается от предыдущих не только в плане тактики, используемой техники и вооружений. Против нас сегодня весь западный мир: поляки, немцы, саксы, негры… Брали их в плен. Признавались, что идут сюда за деньги, а зачем еще? Какая у них идея? Есть, конечно, извращенцы-нацисты. — те поиздеваться идут, но в основном за деньги только.





Денис не скрывает, что за время нахождения в зоне СВО стал совершенно другим человеком.

— Многое изменилось. Во всех планах, в том числе взгляд на вещи, на происходящее вокруг. Многое стало понятно про так называемый западный мир. Ясно было, что они лезут в Донбасс. А сейчас прям конкретно прут, не скрываясь. Мы далеко не друзья и теперь не будем ими никогда, — уверен доброволец.





Григорий М. родился и всю жизнь прожил в Серафимовиче. Работал водителем скорой помощи. Сейчас ему 55 и он полгода назад вернулся с фронта.

— Служил с октября по январь в отряде «Барс-2. Боевого опыта до этого не было. Только служба в армии, в отдельном батальоне химической защиты в городе Гера в объединенной группе войск в Германии. Вообще по жизни я такой, как сказать — патриот. Кому-то же надо Родину защищать, — просто говорит доброволец. — После начала СВО в Серафимович привезли первого погибшего — контрактника. Максимом звали, он танкистом был. Потом смотрел все эти ужасы, издевательства в Сети и по телевизору. Видимо, все вместе это и сыграло роль в моем выборе. Бог его знает.

Григорий уточняет, что на фронте стал командиром гранатометного отделения.

— Сначала был в окопах на передке, потом меня посадили на «Урал». Возил личный состав, но в основном боеприпасы на передок. Всякое бывало. Под обстрелы попадал, ВОГи скидывали с коптеров. До сих пор помню, как они от тента отскакивали. Не знаю, как привык к боевым действиям, к постоянному стрессу. Для меня в новинку стало больше то, что не было света, связи, короче, ничего, а задачу надо выполнить. Вокруг темень, холод, грязь, мороз. Но я такой человек, что если пошел, то буду до конца, назад дороги нет, — говорит волгоградец. — Страх на адреналине отключается. Когда один может и боишься, а с ребятами вместе уже не так страшно. Знаете как, сначала страх, потом смех, Бог его знает. Все там переплетено. С той стороны много поляков, французов. Негров не видел, не знаю, а что поляки — это стопроцентно. Бывало, что и мирные передавали на ту сторону наши координаты. Конечно, там работают наши парни из ФСБ, стараются вычислять.





Доброволец говорит, что вернулся к прежней работе и старается войти в привычный ритм жизни.

— Пока еще остаются, скажем так, привычки оттуда — смотреть постоянно в небо, реагировать на громкие звуки. Стараюсь отвыкать потихонечку. Сначала пришел — приходилось и таблетки пить, к психологу ходил. Первое время ночами плохо спал, а потом все стало устаканиваться. У меня мама старенькая, плохо ходит. Ухаживаю за ней теперь. Пока был на фронте, сестра помогала, теперь я сам. Возвращаться пока не планирую. Боюсь, что мать второй раз уже не выдержит. На работе меня тепло встретили, место сохранили. Когда уходил на СВО, все были в шоке, конечно. Теперь привыкаю к работе. Снова на вызовы.





































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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