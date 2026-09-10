



Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области вечером 10 сентября.

Сообщение поступило от МЧС в 21-34 ч. Жители Волгограда и Волжского рассказывают о сработавших тревожных сиренах в разных районах городов.

Жителей просят последовать в укрытия или занять в квартирах помещения без оконных проемов.

Отметим, что ВСУ направили ракеты и на соседние с Волгоградской областью регионы. Ракетная опасность объявлена в Ростовской и Воронежской областях.

Ранее сообщалось о попытке Киевского режима атаковать Волгоградскую область дронами. ПВО отражала угрозу всю ночь с 9 на 10 сентября.







