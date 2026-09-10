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Происшествия

Под Волгоградом в поле нашли 250-килограммовую бомбу

Происшествия 10.09.2026 22:08
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10.09.2026 22:08


В Клетском районе, в 7 км. юго-западнее хутора Курганный, обнаружена фугасная авиационная бомба  времен Великой Отечественной войны. ФАБ-250  нашли в поле. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, в ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения взрывоопасного предмета.

Напомним, ФАБ-100 была на днях найдена в Краснооктябрьском районе при проведении земляных работ и уничтожена  впоследствии в безопасном месте. 

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)

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