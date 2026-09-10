Под Волгоградом в поле нашли 250-килограммовую бомбу

Федеральные новости

После атаки ВСУ на Сочи в больницах остаются 4 человека, включая ребенка

В результате ночной атаки безэкипажных катеров на набережной Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края,...