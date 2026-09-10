Под Волгоградом в поле нашли 250-килограммовую бомбу

В Клетском районе, в 7 км. юго-западнее хутора Курганный, обнаружена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. ФАБ-250 нашли в поле. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, в ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения взрывоопасного предмета.
Напомним,ФАБ-100 была на днях найдена в Краснооктябрьском районе при проведении земляных работ и уничтожена впоследствии в безопасном месте.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)