



9 сентября в Волгограде женщина-водитель сбила двух человек на переходе. Инцидент произошёл в вечерний час пик у трамвайной остановки «Культурно-досуговый центр». Среди пострадавших школьница.

- В 17:25 32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Haval, напротив дома № 36 по ул. 51-й Гвардейской Дивизии совершила наезд на двух пешеходов, включая 7-летнюю девочку, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, пешеходам потребовалась медицинская помощь. Прибывшими на место медиками они были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области