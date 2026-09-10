



В результате ночной атаки безэкипажных катеров на набережной Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время в больницах города остаются четыре человека: трое взрослых и один ребенок. Остальные пострадавшие после оказания помощи были отпущены.

Напомним, атака на Сочи произошла в ночь на 9 сентября. По данным экстренных служб, удары наносились с использованием безэкипажных катеров. Набережная города-курорта стала местом трагедии — именно там в момент атаки находились люди.

Информация о состоянии пострадавших и дальнейших мерах поддержки уточняется.