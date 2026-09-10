Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Просроченное детское питание нашли в «Пятерочках» региона России
Сотрудники Роспотребнадзора провели масштабную проверку магазинов сети «Пятерочка» в Ростовской области после обращений правозащитников и сигналов прокуратуры. В ходе рейда, сообщает Привет-Ростов, на прилавках обнаружили продукцию с истекшим сроком...
Федеральные новости
 После атаки ВСУ на Сочи в больницах остаются 4 человека, включая ребенка
В результате ночной атаки безэкипажных катеров на набережной Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края,...
Происшествия

Под Волгоградом «ВАЗ» и лодка перевернулись на трассе после ДТП

Происшествия 10.09.2026 11:28
0
10.09.2026 11:28


Отечественная легковушка и лодка, которую везла иномарка на прицепе, перевернулись после столкновения на трассе в Волгоградской области. По информации ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 821-м км автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань» во Фроловском районе.


Виновником аварии, по предварительным данным, стал 57-летний водитель «ВАЗ-2107». Мужчина при повороте не уступил дорогу внедорожнику Mitsubishi Pajero с прицепом, на котором стояла лодка. От удара прицеп с лодкой перевернулся вверх колесами. В таком же положении увидели инспекторы ГИБДД и «семерку». Водителя из перевернутого «ВАЗ» доставили в больницу.


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.09.2026 11:28
Происшествия 10.09.2026 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2026 12:07
Происшествия 09.09.2026 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2026 09:43
Происшествия 09.09.2026 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2026 11:38
Происшествия 08.09.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2026 11:05
Происшествия 08.09.2026 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2026 10:58
Происшествия 08.09.2026 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2026 14:58
Происшествия 07.09.2026 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2026 12:56
Происшествия 07.09.2026 12:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 12:22
Происшествия 06.09.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 12:05
Происшествия 06.09.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 10:15
Происшествия 06.09.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 08:39
Происшествия 06.09.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 08:05
Происшествия 06.09.2026 08:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2026 07:04
Происшествия 06.09.2026 07:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2026 09:26
Происшествия 05.09.2026 09:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:18
На СВО погиб 33-летний Евгений Демкин из УрюпинскаСмотреть фотографии
13:55
В России с 2027 года введут налог на членов семей трудовых мигрантовСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде предпринимателя осудят за многомиллионный обман заказчиков паркета и ламинатаСмотреть фотографии
12:51
Всё – ради безопасности? Две пожилые волгоградки месяц выживают без газа из-за проблемной квартирыСмотреть фотографии
12:38
Волгоградца осудили за смертельный удар подруги по темечкуСмотреть фотографии
12:17
ВС РФ нанесли новую волну ударов по портам и складам на УкраинеСмотреть фотографии
12:14
Волгоградцу грозит два года колонии за вылов 30 раковСмотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом «ВАЗ» и лодка перевернулись на трассе после ДТПСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде женщина-водитель сбила двух человек на переходеСмотреть фотографии
10:55
Просроченное детское питание нашли в «Пятерочках» региона РоссииСмотреть фотографии
10:50
Суд обязал ИП выплатить волгоградцу 300 тыс. за травму при паденииСмотреть фотографии
10:43
После атаки ВСУ на Сочи в больницах остаются 4 человека, включая ребенкаСмотреть фотографии
10:13
461 иностранца отправили за границу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
На радость грибникам: в Волгоградской области вёдрами собирают грузди и рядовкиСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде простятся с легендарным боевым командиром Игорем ТимофеевымСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде конечную автобусов №2 и №77 отодвинут от «Юбилейного»Смотреть фотографии
09:23
После ночной атаки БПЛА в аэропорту Волгограда пошли задержки рейсовСмотреть фотографии
09:14
Цены на отдых на Черном море обрушились для волгоградцевСмотреть фотографии
08:32
ПВО отразила массированную атаку ВСУ на Волгоград и область 10 сентябряСмотреть фотографии
08:30
Бензин в Волгоградской области за неделю подорожал на треть рубляСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области подешевели картофель и морковьСмотреть фотографии
07:42
Волгоградские кикбоксёры взяли 15 наград на XVIII Всероссийских юношеских Играх боевых искусствСмотреть фотографии
07:22
В Центральном парке Волгограда появятся больше тени и зелёная экзотикаСмотреть фотографии
07:00
Под Волгоградом водители уличили сотрудников АЗС в уловкахСмотреть фотографии
06:38
У волгоградцев есть возможность получить налоговый вычет на образование детейСмотреть фотографии
06:14
ВСУ атаковали Волгоград и область 10 сентября: ПВО работала в регионе всю ночьСмотреть фотографии
06:03
4-дневная рабочая неделя ждёт волгоградцев уже в ноябреСмотреть фотографии
22:17
«Волна» – «Ротор» – 2:0. Итоги матча 4‑го раунда Пути регионов Кубка РоссииСмотреть фотографии
21:21
Температура резко упадет до +1 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:54
ВОКБ №1 лишилась компании-реконструктора отделения микрохирургии глазаСмотреть фотографии
 