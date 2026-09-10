Под Волгоградом «ВАЗ» и лодка перевернулись на трассе после ДТП

Отечественная легковушка и лодка, которую везла иномарка на прицепе, перевернулись после столкновения на трассе в Волгоградской области. По информации ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 821-м км автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань» во Фроловском районе.





Виновником аварии, по предварительным данным, стал 57-летний водитель «ВАЗ-2107». Мужчина при повороте не уступил дорогу внедорожнику Mitsubishi Pajero с прицепом, на котором стояла лодка. От удара прицеп с лодкой перевернулся вверх колесами. В таком же положении увидели инспекторы ГИБДД и «семерку». Водителя из перевернутого «ВАЗ» доставили в больницу.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области