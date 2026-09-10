В России с 2027 года введут налог на членов семей трудовых мигрантов





С 1 января 2027 года в России пересмотрят подход к налогообложению мигрантов. Иностранным рабочим предстоит, помимо покупки патентов, оплачивать налоги за перебравшихся в Россию родственников, находящихся на иждивении. Об этом 10 сентября доложил Владимиру Путину начальник профильной службы МВД России Андрей Кикоть.

- По нашей инициативе принят федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны, - цитирует стенограмму встречи «Парламентская газета».

Отметим, величина нового налога будет равна 50% от стоимости патента на работу или же другого рода трудового налогообложения. Сумма будет начисляться на каждого несовершеннолетнего. Взрослые же члены семьи подпадут под налог лишь в случае, если мигрант, на иждивении которого они находятся, трудится у частного лица без патента.

Фото: ИА «Высота 102»