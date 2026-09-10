Построили в голой степи: Никита Хрущев 65 лет назад открыл Волжскую ГЭС

Сегодня, 10 сентября, отмечается 65 лет со дня открытия Волжской ГЭС. Торжественная церемония запуска этого гидротехнического сооружения прошла при участии правительственной делегации во главе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Архивное фото с церемонии перерезания красной ленточки сегодня опубликовала пресс-служба Волжской ГЭС.

Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС до ввода в эксплуатацию Братской ГЭС на Ангаре в 1963 году была самой мощной гидроэлектростанцией в мире. Сегодня Волжская ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией Волжско-Камского каскада. Строили ее 10 лет фактически в голой степи. Дороги, жилье, а потом и целый город Волжский появились с нуля.

В проектировании и сооружении гидроузла приняли участие 11 ведущих научно-исследовательских институтов страны, около 100 проектных институтов, НИИ, учебных заведений и заводских конструкторских бюро.





– На пике строительства здесь трудились почти 40 тысяч человек, а технические решения, отработанные на Волжской ГЭС, стали полигоном для всей советской промышленности. Впервые в стране были применены поточный метод монтажа гидроагрегатов, уникальная канатная дорога через Волгу и выдача мощности по линиям сверхвысокого напряжения, – сообщила в свою очередь администрация Волжского.

Самым напряженным и ответственным в истории строительства Волжской ГЭС был 1958 год, когда перекрывалась Волга. Это было сделано в две очереди. Первоначально отсыпкой банкета было сужено основное русло, затем был перекрыт 300-метровый проран. А 31 октября в 10 часов вечера перекрыли Волгу. Уже в декабре 1958-го были запущены первые гидроагрегаты. На полную мощность Волжскую ГЭС запустили в сентябре 1961 года. По этому случаю, как отмечается в исторических хрониках, в Волжском и Сталинграде состоялся всенародный праздник.

Станция объединила энергосистемы Центра, Поволжья и Юга в единую сеть европейской части СССР, навсегда ликвидировав дефицит электроэнергии в регионе. А «Волгоградское море», известное как Волгоградское водохранилище, которое образовалось в связи с перекрытием русла реки, позволило наладить судоходство по Волге от Саратовской области до Астрахани. Была решена проблема и с орошением засушливых земель, что дало толчок развитию сельского хозяйства.

Фото: Волжская ГЭС / МАКС / архив V102.RU