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Общество

Картой не вышел? Автолюбители жалуются на «вип-обслуживание» на АЗС Волгограда

Общество 10.09.2026 16:51
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10.09.2026 16:51


В Волгограде, пока власти обнадеживают население скорейшим разрешением к лучшему напряженной ситуации на АЗС, градус страстей на местных заправках продолжает расти. Волгоградцы массово жалуются на «вип-обслуживание» отдельных автолюбителей, а также тайное введение сотрудниками АЗС своих «белых» списков.

– Сегодня шесть часов простоял на заправке. Приехал седьмым, заправился далеко не по очереди. Люди все на взводе и с трудом держат себя в руках. Это возвращение 90-х в самом печальном их виде. Везде какое-то кумовство, договорённости. Я могу понять, когда без очереди заправляются автомобили экстренных служб и даже строительная техника, но здесь – бензин есть, но не продают, либо продают, но каким-то «своим» клиентам, которые обслуживается вне очереди, – рассказал журналистам один из водителей.

Как уточняет мужчина, с 6 утра 10 сентября он ожидал заветной возможности заправиться на АЗС «Лукойл» в Ворошиловском районе по адресу: ул. Неждановой, 4Б. Особых, не самых лестных эпитетов, вызвал у него запрет разливать бензин по канистрам. 

– На заправке категорически запрещают лить топливо в канистру. Возникает вопрос – а с чего вдруг? Я честно оплатил свои 40 литров, и, по идее, кому какая разница, куда я его налью? Могу налить часть в бак, а могу, скажем, для автомобиля супруги оставшееся отправить в канистру. Но нет. Управляющая АЗС и другие местные наблюдатели строго следят, чтобы заливали топливо исключительно в баки. В противном случае управляющая угрожает водителям остановить работу заправки. Это, извините, уже какой-то терроризм, – возмущается волгоградец.   

По словам другого волгоградца, накануне он столкнулся с не менее странной ситуацией на АЗС возле Мамаева кургана.  

– Говорят, что по топливным картам у нас отпускают только спецтранспорт. Видимо, с недавних пор к этому спецтранспорту стали относить и отдельные виды дорогих иномарок. Когда я зашёл на заправку и спросил, могу ли я заправиться по топливной карте, на одной кассе мне ответили – да. Я пошел к кассе, где заканчивали обслуживание другого водителя – с топливной картой. Когда же кассир посмотрела на мою карту, то отрезала – «Вас заправлять не будем». Я сказал: как же так, ведь на другой кассе сказали, что бензин есть, да и буквально передо мной отпустили человека по топливной карте. В ответ мне было сказано, что у мужчины на джипе некая другая топливная карта, и поэтому к нему какой-то другой подход. Я, похоже, картой не вышел. Или у нас на заправках свои «белые» списки, – подытожил не без печальной иронии Александр.

Напомним, ранее редакция сообщала о вопиющем случае на АЗС около Гуляевки во Фроловском районе, где местные сотрудники отказывались отпускать топливо, заявляя, что остался лишь небольшой запас для спецтранспорта, а затем, когда приехал бензовоз, выяснилось, что автомобиль не может опорожниться из-за того, что бензохранилища забиты под завязку. При этом в 6:00 продажа бензина как ни в чём не бывало возобновилась.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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