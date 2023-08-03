«Там о смерти не думаешь»: в Волгограде контрактникам и добровольцам СВО вручили 11 госнаград

В музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде участникам СВО вручили 11 государственных наград. Добровольцы и контрактники рассказали журналистам V102.RU о своих подвигах, преодолении страха смерти и дальнейших планах на жизнь.





Указом президента РФ Владимира Путина высоких государственных наград удостоены:

— прапорщик Александр Б. (орден Мужества)

— доброволец Юрий В. (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени)

— доброволец Илья З. (медаль «За отвагу»)

— доброволец Тагир К. (медаль «За отвагу»)

— доброволец Евгений К. (медаль «За отвагу»)

— ефрейтор Никита С. (медаль Жукова)

— рядовой Дмитрий С. (медаль Суворова)

— доброволец Михаил Т. (медаль «За отвагу»)

— доброволец Ярослав Н. (медаль «За отвагу»)

— младший сержант Андрей Н. (медаль Суворова)

— доброволец Алексей Х. (медаль «За отвагу»)









Никите С. всего 25 лет. На первый взгляд никогда не скажешь, что он совсем недавно бегал под обстрелами и наводил артиллерию на боевые порядки противника. Первый контракт подписал в 2017 году.

— Службу начал в Волгограде в реактивном дивизионе, затем перешел служить в гаубичный дивизион, потом перевелся в область и попал в Крым. С первого дня принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Никита признается, что медаль Жукова получил «за операцию по выявлению и уничтожению РСЗО противника».

— Поступила задача — ликвидировать два кочующих «Смерча» (советская и российская реактивная система залпового огня, — Прим. ред.). Они перемещались, чтобы их было тяжелее обнаружить. Мы активно работали по противнику недалеко от линии боевого соприкосновения, вызывающе себя вели. Им захотелось нас уничтожить. Они сделали пару пробных выстрелов, после чего их накрыл наш «Град». Задача была выполнена, — рассказывает бывший военный.









Никита уточняет, что описываемые им события произошли в начале апреля 2022 года, а медаль он получил намного позднее, спустя почти год.

— В мае прошлого года я получил ранение. Контузило после прилета «Града» в районе выполнения задачи — работали по противнику, ответным огнем нас накрыло. Попал в госпиталь. Вскоре у меня, скажем так, по стечению обстоятельств закончился контракт. Решил отдохнуть немного от службы, побыть с семьей, с женой и маленькой дочкой, ей всего два года. Сейчас больше думаю о близких, они все переживали, ждали с нетерпением. Ведь связи не было, я лишь предупредил, что пропаду на некоторое время. В дальнейшем планирую продолжить службу.

Волгоградец отметил, что победить страх на поле боя ему помогал адреналин и когда завязывался бой, он буквально забывал об опасности.

— Когда все начинается, там о смерти не думаешь. Главное — быстро сделать свою работу, чтобы помочь тем, кто впереди. Мы приезжали, занимали огневую позицию и отрабатывали по противнику. Круглосуточно находились в состоянии боевой готовности, невзирая на погоду. В зоне боевых действий я был старшим разведчиком-дальномерщиком, выполнял обязанности геодезиста, непосредственно работал с буссолью (артиллерийская буссоль применяется для определения магнитных азимутов и дирекционных углов, ориентирования орудий и приборов в заданном направлении, измерении расстояния, засечки целей, а также для наблюдения и разведки, — Прим. ред.). Бегать приходилось много в полной выкладке. Наши ребята в машинах ждали, когда я и старший офицер батареи сделаем свою работу, чтобы орудие било именно туда, куда должно.









Никита признается, что единственное, чего он не хотел — попасть в плен. Остальное его не волновало.

— Мы работали по пехоте противника, по танкам, легкобронированной технике, по укрытым ангарам, по тем, кто наносил урон нашей пехоте. В тот период, когда я был на фронте, в основном уничтожали с той стороны еще советскую технику — старые танки Т-64, Т-72. Единственное с чем западным довелось встретиться — «три топора» (именно так военные прозвали американскую гаубицу М777, — Прим. ред.), — говорит Никита. — Считаю, что если бы у Украины не было поддержки со стороны западных стран, то они бы уже «слились», потому что ничем не прикрываемая пехота, как правило, долго не живет.









Андрею Н. из Волгограда 27 лет. В 21 год подписал первый контракт. Служил в Абхазии на российской военной базе. Говорит, что медаль Суворова его первая награда.

— На фронте я был артиллеристом. Мы уничтожили два минометных расчета и до 30 военнослужащих в ходе выполнения боевой задачи, — объясняет бывший контрактник. — На фронте с самого начала. Год как уволился по семейным обстоятельствам, а сегодня вот вызвали — получать награду.

Волгоградец не исключает, что в скором времени снова окажется на передовой.









Дмитрий С. родился в Даниловском районе. Ему всего 23 года. Он также служил в Абхазии по контракту.

— 17 марта 2022 года мы зашли на территорию Украины, а 1 апреля я получил ранение. Ночью мы пошли на штурм. Зачистили один населенный пункт, принялись за второй. Нас стали брать в кольцо, били со всего. Противник был готов, они знали, что мы идем, у них было преимущество, всякие датчики применяли, короче, видели нас. С другой стороны, кто в обороне, тот всегда в более выигрышной позиции. Морально они были готовы к атаке. Тем не менее, мы задачу выполнили. Многие украинцы сдались в плен, кто-то пытался убежать. Был тяжелый бой, меня ранило, я оказался в госпитале. Всю левую сторону посекло осколками, ногу еле собрали, палец оторвало на руке, но медицина в Москве творит чудеса. Из армии уволился по ранению. Сейчас восстанавливаюсь, провожу время с семьей. Если понадобится — снова пойду на фронт. Внутри у меня ничего не изменилось. Я точно такой же человек, как и раньше. Знал куда иду, иллюзий не было.

Высокие награды военнослужащим передали замгубернатора региона Геннадий Шевцов и временно исполняющий обязанности военкома Волгоградской области полковник Сергей Юдин.

































































Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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