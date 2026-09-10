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Общество

Всё – ради безопасности? Две пожилые волгоградки месяц выживают без газа из-за проблемной квартиры

Общество 10.09.2026 12:51
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10.09.2026 12:51


В Кировском районе Волгограда две пожилые сестры, которым уже под 80, уже месяц живут без газа в трехэтажном многоквартирном доме в поселке Веселая Балка. Женщинам приходится готовить еду на электроплитке, а также греть воду, так как дом оборудован газовыми колонками. В таких спартанских условиях пенсионерки проживают из-за проблемной квартиры, которая находится под ними. 

– Сотрудники УК в тандеме с газовиками выкрутили сгон центральной газовой трубы, которая проходит через квартиру злостного неплательщика. Допуска в нее, насколько нам известно, нет. В этой неблагополучной квартире ранее уже отключили воду и свет, а теперь и газ, – рассказали ИА «Высота 102» жильцы дома. – В результате таких радикальных действий одна семья, которая никому ничего не должна, уже месяц сидит без газа. Это две пожилые, больные женщины, у которых нет сил куда-то идти и что-то требовать. 

По словам жильцов дома, пару месяцев назад в поселке, где большинство трехэтажек имеют статус аварийных, начались проверки дымовых и вентиляционных каналов. Из-за нарушений, которые были обнаружены, дома стали отключать от газа.

– Первым полностью отключили дом №1. Больше месяца они сидели без газа, пока, видимо, все не устранили. Потом отключили дом №5, а потом наш – №3. Где-то неделю газа у нас не было, но потом включили, но не у всех, – сообщили местные жители. – Один стояк так и остался без газа. На первом этаже магазин, на втором – квартира неплательщика, где отрезали трубу, а над ним живут эти пожилые женщины. В управляющей компании «Эра», куда мы обращались, нам сообщили, что газ не включают из-за неплательщика. 

В УК ООО «Эра» категорически отказались комментировать ситуацию по телефону. Сотрудница УК, которая взяла трубку, сказала, чтобы журналисты приехали за информацией в офис, расположенный в поселке Веселая Балка. Назвать свое имя женщина также оказалась. 

Ситуацию с отключением пенсионерок от голубого топлива ИА «Высота 102» прокомментировали в ООО «Газпром газораспределение Волгоград». 

– В газовую службу от управляющей компании был направлен акт периодической проверки и очистки дымовых и вентиляционных каналов, согласно которому эксплуатация газоиспользующего оборудования по адресу ул. Веселая Балка, 3 в квартирах №№ 10,12,17,19 представляет угрозу жизни, проживающих в них людей. В рамках действующего законодательства для безопасности жителей газоснабжение было временно приостановлено, – сообщили в компании.

Специалисты пояснили, что такие нарушения зачастую становятся причинами смертельных отравлений угарным газом.

– После устранения выявленных нарушений и предоставления управляющей компанией акта периодической проверки и очистки дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 10,12 газоснабжение уже восстановлено. Пуск газа в квартиры №17,19 будет осуществлен после устранения нарушений, выявленных при обследовании, предоставления акта периодической проверки и очистки дымовых и вентиляционных каналов с положительным заключением, а также организации управляющей компанией доступа в указанные квартиры, – заявили в ресурсоснабжающей организации.

Отметим, что местные жители, знакомые с ситуацией, советуют УК и газовикам обратиться в суд, чтобы получить доступ в квартиру неплательщика, а не ждать, когда он добровольно пустит сотрудников УК и газовой службы в свое жилище. 

– Недавно прочитали, что в Тракторозаводском районе должника отключили от газа при поддержке спецназа, который помог зайти в квартиру неплательщика. В нашем случае спецназ тоже бы не помешал, чтобы наконец-то помочь двум пожилым женщинам, – считают жители дома.

Коллаж ИА «Высота 102»

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