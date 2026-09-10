Спецэлектрички развезут болельщиков «Ротора» 13 сентября





В день домашнего матча «Ротора», 13 сентября, после окончания игры болельщиков развезут домой две спецэлектрички. По информации Приволжской железной дороги, электротранспорт отправится по двум направлениям – на юг Волгограда и в Волжский.

Расписание:

№ 6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 19:33, с о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) – в 19:40, прибытием на ст. Шпалопропитка в 20:46;



№ 6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 19:50, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 19:56, прибытием на ст. Волжский в 20:34.



Фото ПривЖДСегодня t.me