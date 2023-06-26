Общество

Шестерых волгоградских росгвардейцев наградили за СВО медалями

Общество 26.06.2023 14:02
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26.06.2023 14:02


Росгвардейцам - участникам спецоперации вручены государственные награды в Волгограде. Как сообщили V102.RU в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга двое росгвардейцев  награждены медалью Жукова и медалью Суворова. Еще четверо правоохранителей удостоены медали «За отличие в охране общественного порядка».


Боевые награды военнослужащим и сотрудникам региональных подразделений ведомства в торжественной обстановке вручил заместитель начальника территориального органа  Росгвардии полковник полиции Дмитрий Ивлиев. 


Офицер поблагодарил  подчиненных за проявленные ими при выполнении служебного долга мужество и самоотверженность. 


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