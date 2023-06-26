Шестерых волгоградских росгвардейцев наградили за СВО медалями

Росгвардейцам - участникам спецоперации вручены государственные награды в Волгограде. Как сообщили V102.RU в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга двое росгвардейцев награждены медалью Жукова и медалью Суворова. Еще четверо правоохранителей удостоены медали «За отличие в охране общественного порядка».
Боевые награды военнослужащим и сотрудникам региональных подразделений ведомства в торжественной обстановке вручил заместитель начальника территориального органа Росгвардии полковник полиции Дмитрий Ивлиев.
Офицер поблагодарил подчиненных за проявленные ими при выполнении служебного долга мужество и самоотверженность.