Двух депутатов Волгоградской гордумы не допустили к выборам

Илья Кравченко, напомним, в июле этого года обвинил чиновников облкомприроды в том, что они «хотят смерти жителям Волгограда». Поводом послужило то обстоятельство, что сотрудники комитета отказались лезть в коллектор для отбора проб. Однако выяснилось, что проверка технического состояния такого объекта является компетенцией совсем другого ведомства.
Политика 10.08.2023 21:28
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10.08.2023 21:28
Илья Кравченко, напомним, в июле этого года обвинил чиновников облкомприроды в том, что они «хотят смерти жителям Волгограда». Поводом послужило то обстоятельство, что сотрудники комитета отказались лезть в коллектор для отбора проб. Однако выяснилось, что проверка технического состояния такого объекта является компетенцией совсем другого ведомства.
Шесть человек, которые выдвигались на предстоящих выборах в качестве кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы, получили отказ в регистрации. Среди них - два действующих депутата городского представительного органа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского облизбиркома, отказ в регистрации, в частности, получил Илья Кравченко из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей. Сам депутат в соцсетях заявил, что ТИК Ворошиловского района признала в 21 подписи «неверные данные избирателей» при допустимом количестве 15 таких подписей.Дмитрий Крылов, в свою очередь, не будет участвовать в выборах, так как он имеет административное наказание. Напомним, Дмитрий Крылов был привлечен к административной ответственности по ст.20.29 КоАП РФ – распространение экстремистских материалов из-за клипа группы «Контрреволюция», использованного в одном из апрельских выпусков программы «Горожане хотят знать» и опубликованного в «ВКонтакте». Ранее суд признал экстремистским видеоклип названной группы. Депутату был назначен штраф в размере 3 000 рублей.
Илья Кравченко, напомним, в июле этого года обвинил чиновников облкомприроды в том, что они «хотят смерти жителям Волгограда». Поводом послужило то обстоятельство, что сотрудники комитета отказались лезть в коллектор для отбора проб. Однако выяснилось, что проверка технического состояния такого объекта является компетенцией совсем другого ведомства.
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