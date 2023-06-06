Депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Крылов привлечен к административной ответственности по ст.20.29 КоАП РФ – распространение экстремистских материалов из-за клипа группы «Контрреволюция», использованного в одном из апрельских выпусков программы «Горожане хотят знать» и опубликованного в «ВКонтакте». Волгоградцу по решению суда предстоит выплатить штраф в размере 3 000 рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда, где 6 июня рассматривалась жалоба Крылова на решение суда первой инстанции.

– Постановлением Красноармейского районного суда 25 апреля Дмитрий Крылов был привлечен к административной ответственности с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Житель Волгограда обжаловал постановление районного суда, ссылаясь на непричастность к распространению указанного материала и недоказанность его вины в совершении административного правонарушения, – сообщила официальный представитель облсуда Екатерина Вальковская. – Крылов просил признать составленный в отношении него протокол об административном правонарушении недопустимым доказательством, отменить постановление суда первой инстанции о привлечении его к административной ответственности и прекратить производство по делу.

Отметим, что ранее суд признал экстремистским видеоклип названной группы. Осознанно или нет, но данное произведение было включено в один из выпусков программы, которая выходит на телеканале «Эрос», принадлежащем депутату.

– Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление Красноармейского районного суда Волгограда без изменения. – сообщают в Волгоградском областном суде.

Напомним, что Крылова в Волгограде называют одним из самых эпатажных депутатов гордумы. Так, на заседании думы в сентябре 2020 года только что выписавшийся из ковидария Крылов назвал коллег козликами в намордниках и возмутился закрытию общественных бань. Последним не менее ярким было выступление Крылова на заседании, в ходе которого рассматривался вопрос передачи муниципального транспорта в частные руки.