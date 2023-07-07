Депутат Волгоградской городской думы Илья Кравченко 7 июля обвинил чиновников в том, что они хотят смерти жителям Волгограда. Пост с таким заголовком народный избранник опубликовал у себя на странице в Telegram. А поводом для столь категоричного заявления, как выяснило ИА «Высота 102», послужил недавний визит Кравченко к одному из коллекторов в компании инспекторов облкомприроды и отказ последних лезть в люк для отбора проб. Все бы ничего, но требования депутата оказались совсем не по адресу.

Как предполагает депутат, нежелание инспекторов комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (Облкомприроды) спускаться в коллектор, по которому протекает река Царица, объясняется лишь тем, что они закрывают глаза на незаконные врезки и сброс бытовых стоков в гидротехническое сооружение:

– Облкомприроды и комитету природных ресурсов все сложнее становится прикрывать незаконный слив сточных вод в реку Царица, поэтому сейчас они говорят о том, чтобы завалить ближайший к врезке выход строительным мусором, чтобы никто не мог туда войти. И выйти, поэтому если людям потребуется экстренно подняться из коллектора на поверхность, они столкнутся с печальной действительностью – администрация скорее допустит, чтобы они умерли, чем будет работать!

В заключение депутат и вовсе переходит на оскорбления, называя представителей комитета «лысеющими чудаками»:

– Лысеющие чудаки за 45, получающие наши деньги и покрывающие преступление против жителей, – вот один из распространенных портретов Администрации, – написал Кравченко у себя на странице.

В распоряжении редакции ИА «Высота 102», меж тем, появилась видеозапись, сделанная в ходе той самой поездки депутата с представителями облкомприроды к входу в коллектор. На кадрах Илья Кравченко общается с представителями администрации куда уважительнее, однако аргументы, которые ему озвучивают приглашенные инспекторы, не слышит.





Так, в частности, прибывшие на место по приглашению депутата представители комитета пытаются объяснить ему, что обследование гидротехнического сооружения не находится в их компетенции как регионального природоохранного ведомства, поскольку проверка технического состояния и соблюдения правил эксплуатации таких сооружений – вероятнее всего, полномочия Ростехнадзора. Попытка залезть в коллектор без ведома собственника – прямое нарушение закона, которое, к тому же, может привести к печальным последствиям, – добавляют инспекторы. Несмотря на это, Кравченко все же с помощью лома пытается сдвинуть залитую бетоном шину с входа в коллектор и неоднократно повторяет: «У вас нет желания работать».

Корреспонденты «Высоты 102» показали данное видео Заслуженному экологу России, эксперту по экологической безопасности Светлане Косенковой и попросили разъяснить, в чем прав или неправ депутат Волгоградской городской думы. Единственное, с чем соглашается эксперт, если проблема есть – ее надо решать.

– На мой взгляд, человек [Илья Кравченко] не разбирается и не хочет разобраться в вопросе. Коллектор – это гидротехническое сооружение. Относится ли именно этот коллектор к Ростехнадзору, я сказать не могу, но что совершенно точно – все подобные объекты, располагающиеся на территории муниципальных образований, находятся в ведении муниципалитетов. То есть в данном случае коллектор, по которому протекает река Царица, находится в ведении администрации Волгограда, которая через свои структурные подразделения обязана осуществлять контроль за такими гидротехническими сооружениями, – говорит Светлана Васильевна. – В администрации Волгограда есть экологический отдел, следовательно задавать вопросы и озвучивать проблемы, нужно, прежде всего, его сотрудникам и, может быть, главе города.

– Коллектор – это не просто труба. В него нужно заходить, чистить. Он может заболачиваться. За коллекторами нужно следить. Кто следит? Это надо спрашивать в администрации, – продолжает Светлана Косенкова. – В данном случае депутат настаивает на том, что в коллектор сбрасываются хозяйственно-бытовые стоки. Каким образом? Незаконные врезки? Тогда, вполне возможно, нужно задать вопрос концессиям.

При всем желании, настаивает Заслуженный эколог России, приглашенные Ильей Кравченко представители облкомприроды не имеют права отбирать пробы из данного коллектора.

– В полномочия природоохранного органа входит контроль качества воды в открытых водоемах, а также контроль стоков в открытые водоемы, – говорит Светлана Косенкова, акцентируя внимание на том, что в месте встречи депутата и инспекторов река Царица протекает под землей. Впрочем и на видео один из сотрудников облкомприроды пытается донести до Кравченко ту же мысль, но тщетно.

В целом ситуация и заявления депутата Волгоградской городской думы вызвали у специалиста недоумение.

– Я не понимаю, как можно обвинять в данном случае облкомприроды. Нужно по-другому разбираться: задавать вопросы в муниципалитет, запрашивать документы, располагать проектом коллектора. Не по адресу, некрасиво и глупо. Могу сказать, что депутат показал свою некомпетентность. Кроме того, он не имел права открывать этот коллектор.

К слову, сдвинутую с входа в коллектор бетонную крышку Илья Кравченко назад не вернул. Информация об открытом коллекторе и необходимости его закрыть в целях безопасности граждан была передана сотрудниками комитета в единую диспетчерскую службу.