В Сочи отменили оправдательный приговор присяжных волгоградскому авторитету Еврею

Расследования 04.08.2023 15:04
0
04.08.2023 15:04
Прокуратура Волгоградской области добилась отмены оправдательного приговора по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина со ссылкой на апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в Сочи.
Напомним, в апреле 2023 года коллегия присяжных заседателей оправдала 63-летнего ранее судимого Александра Юношева, известного в криминальных кругах под прозвищем «Еврей».
Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый после неоднократного отбывания наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в августе 2020 года на территории Турецкой Республики был наделен представителями преступного мира полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур на территории Волгоградской области. В подобном статусе в период с августа 2020 года по апрель 2021 года он, в том числе, занимался сбором средств, полученных от противоправной деятельности, аккумулируя их в едином криминальном фонде. В дальнейшем денежные средства расходовались им на цели, связанные с деятельностью криминалитета.
Апелляционная инстанция согласилась с доводами государственного обвинителя, обжаловавшего оправдательный приговор, о наличии допущенных при рассмотрении уголовного дела нарушений уголовно-процессуального законодательства.
В частности, Третий апелляционный суд общей юрисдикции отметил, что стороной защиты до коллегии присяжных доводилась информация об обстоятельствах, не подлежащих обсуждению в присутствии присяжных заседателей. В частности, оглашались сведения о личной жизни подсудимого, ставилась под сомнение допустимость доказательств, давалась негативная оценка работе правоохранительной системы и стороне государственного обвинения и суда.
Уголовное дело возвращено в Волгоградский областной суд для нового судебного разбирательства в ином составе.
Ранее V102.RU сообщало, во время сходки криминальных авторитетов, которая проходила в Анталье три года назад, Юношев получил статус «положенца», то есть человека, назначаемого «вором в законе», и имеющим право принимать решения в его отсутствие и от его имени.
Мужчина в общей сложности провел за решеткой 20 лет. Силовики задержали авторитета по месту жительства в Тракторозаводском районе Волгограда и в апреле 2021-го поместили в СИЗО. Ему грозило до 15 лет.
«ЭкоЦентр» ежедневно принимает по 1000 звонков от волгоградцев04.08.2023 16:42
Расследования 04.08.2023 16:42
Силовики нагрянули на север Волгограда за иностранцами-нелегалами: видео03.08.2023 15:11
Расследования 03.08.2023 15:11
Облсуд в Волгограде снизил срок наказания изрезавшему девушку кикбоксеру Григоряну02.08.2023 16:27
Расследования 02.08.2023 16:27
В Волгограде спасатели нашли тела двух утонувших мужчин. Ребенка ищут02.08.2023 14:10
Расследования 02.08.2023 14:10
В Волгограде скончался реаниматолог больницы №25 Владимир Коротченко02.08.2023 12:42
Расследования 02.08.2023 12:42
Галина Егорова о геноциде сталинградцев: «Те, кто пережил эти события, не смогут простить нацистов»02.08.2023 12:15
Расследования 02.08.2023 12:15
Жителя Волгоградской области судят за кражу 350 тысяч у бойца ЧВК «Вагнер»01.08.2023 21:50
Расследования 01.08.2023 21:50
Немецко-фашистские захватчики разорили Сталинградскую область на 17 трлн рублей01.08.2023 19:25
Расследования 01.08.2023 19:25
«Кого сажать будем?»: волгоградский предприниматель заявил о захвате бизнеса при участии силовиков01.08.2023 14:46
Расследования 01.08.2023 14:46
МВД РФ: волгоградские полицейские задержали сообщника мошенников с Украины01.08.2023 14:18
Расследования 01.08.2023 14:18
Под Волгоградом тракторист раздавил женщину, которую перевозил в ковше01.08.2023 13:10
Расследования 01.08.2023 13:10
Раздели, били ногами: в Сеть просочилось видео избиения подростками волгоградской студентки01.08.2023 13:10
Расследования 01.08.2023 13:10
Глава Николаевского РАЙПО под Волгоградом скрыла от налоговой 5 млн рублей01.08.2023 11:10
Расследования 01.08.2023 11:10
ФСБ представила больше 200 доказательств геноцида советского народа в Сталинградской области01.08.2023 09:48
Расследования 01.08.2023 09:48
Волгоградскому кикбоксеру Владимиру Поташкину не смягчили условия отбывания наказания31.07.2023 19:12
Расследования 31.07.2023 19:12