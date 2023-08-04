Расследования

В Сочи отменили оправдательный приговор присяжных волгоградскому авторитету Еврею

Расследования 04.08.2023 15:04
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04.08.2023 15:04


Прокуратура Волгоградской области добилась отмены оправдательного приговора по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина со ссылкой на апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в Сочи. 
Напомним, в апреле 2023 года коллегия присяжных заседателей оправдала 63-летнего ранее судимого Александра Юношева, известного в криминальных кругах под прозвищем «Еврей». 
Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый после неоднократного отбывания наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в августе 2020 года на территории Турецкой Республики был наделен представителями преступного мира полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур на территории Волгоградской области. В подобном статусе в период с августа 2020 года по апрель 2021 года он, в том числе, занимался сбором средств, полученных от противоправной деятельности, аккумулируя их в едином криминальном фонде. В дальнейшем денежные средства расходовались им на цели, связанные с деятельностью криминалитета.
Апелляционная инстанция согласилась с доводами государственного обвинителя, обжаловавшего оправдательный приговор, о наличии допущенных при рассмотрении уголовного дела нарушений уголовно-процессуального законодательства.
В частности, Третий апелляционный суд общей юрисдикции отметил, что стороной защиты до коллегии присяжных доводилась информация об обстоятельствах, не подлежащих обсуждению в присутствии присяжных заседателей. В частности, оглашались сведения о личной жизни подсудимого, ставилась под сомнение допустимость доказательств, давалась негативная оценка работе правоохранительной системы и  стороне государственного обвинения и суда.
Уголовное дело возвращено в Волгоградский областной суд для нового судебного разбирательства в ином составе.
Ранее V102.RU сообщало, во время сходки криминальных авторитетов, которая проходила в Анталье три года назад,  Юношев получил статус «положенца», то есть человека, назначаемого «вором в законе», и имеющим право принимать решения в его отсутствие и от его имени.  
Мужчина в общей сложности провел за решеткой 20 лет. Силовики задержали авторитета по месту жительства в Тракторозаводском районе Волгограда и в апреле 2021-го поместили в СИЗО. Ему грозило до 15 лет. 

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