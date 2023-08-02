Волгоградские общественники от ОНФ раскритиковали остановки-«бани»





В волгоградском отделении ОНФ подвергли критике бюджетные траты на остановочные павильоны, которые установлены в областном центре и в Волжском. Как сообщили V102.RU в региональном отделении Общероссийского народного фронта, на 82 остановочных павильона власти потратили в последнее время 60 миллионов рублей. Однако, отметили в реготделении, жители не хотят заходить внутрь остановок и предпочитают ожидать общественный транспорт в тени деревьев и фонарных столбов. В волгоградском отделении ОНФ подвергли критике бюджетные траты на остановочные павильоны, которые установлены в областном центре и в Волжском. Как сообщили V102.RU в региональном отделении Общероссийского народного фронта, на 82 остановочных павильона власти потратили в последнее время 60 миллионов рублей. Однако, отметили в реготделении, жители не хотят заходить внутрь остановок и предпочитают ожидать общественный транспорт в тени деревьев и фонарных столбов.

И пассажиров понять можно. И пассажиров понять можно.

- В новых павильонах как в бане, в жару сюда можно приходить с веником и полотенцем, потому что температура в них превышает 60 градусов. Этим летом в Волжском жертвой остановки стал 54-летний мужчина – он получил тепловой удар, врачам не удалось его спасти. А зимой остановки не защитят от пронизывающего ветра, - заявили в отделении ОНФ. - В новых павильонах как в бане, в жару сюда можно приходить с веником и полотенцем, потому что температура в них превышает 60 градусов. Этим летом в Волжском жертвой остановки стал 54-летний мужчина – он получил тепловой удар, врачам не удалось его спасти. А зимой остановки не защитят от пронизывающего ветра, - заявили в отделении ОНФ.

До модернизации остановок таких проблем не было. Павильоны были хоть и старенькие, но надежно защищали людей от жары и ветра, отметили фронтовики. До модернизации остановок таких проблем не было. Павильоны были хоть и старенькие, но надежно защищали людей от жары и ветра, отметили фронтовики.

В связи с этим региональное отделение ОНФ обратилось к властям Волгограда с требованием срочно переоборудовать опасные остановки, пока трагедия не повторилась. В связи с этим региональное отделение ОНФ обратилось к властям Волгограда с требованием срочно переоборудовать опасные остановки, пока трагедия не повторилась.

Между тем, на днях ГБУ «Волгоградавтодор» вновь закупило 21 остановочный павильон для нескольких районов Волгоградской области. Остановки появятся в городах Фролово, Урюпинск, Камышин, в рабочих поселках Чернышковский. Елань и Линево (Жирновский район), а также в поселке Краснооктябрьский в Волжском. Начальная цена контракта составляла 10,8 миллионов рублей. Победителем было признано ООО «Энергомонтаж», которое снизило начальную цену почти до 10 миллионов рублей. Между тем, на днях ГБУ «Волгоградавтодор» вновь закупило 21 остановочный павильон для нескольких районов Волгоградской области. Остановки появятся в городах Фролово, Урюпинск, Камышин, в рабочих поселках Чернышковский. Елань и Линево (Жирновский район), а также в поселке Краснооктябрьский в Волжском. Начальная цена контракта составляла 10,8 миллионов рублей. Победителем было признано ООО «Энергомонтаж», которое снизило начальную цену почти до 10 миллионов рублей.

Как следует из техзадания, остановки также будут стеклянными и иметь прозрачные стены с трех сторон. Как следует из техзадания, остановки также будут стеклянными и иметь прозрачные стены с трех сторон.

Напомним, в Волгограде еще один вид остановок вызывает критику со стороны местных жителей. Сделанные из стеклопластика цвета пивных баклажек павильоны поставила городу компания депутата Волгоградской гордумы Руслана Морозова. В таких «чудо»-остановках жители также предпочитают не стоять в ожидании транспорта. Имеющие неприятный внешний вид, они также не спасают ни от жары, ни от ветра с дождем. При этом даже в областном центре далеко не на всех остановках установлены хоть какие-то павильоны.

Фото Павла Мирошкина V102.RU

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции - основа развития региона»