Волгоградские общественники от ОНФ раскритиковали остановки-«бани»

Борьба с коррупцией 02.08.2023 19:03
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02.08.2023 19:03
В волгоградском отделении ОНФ подвергли критике бюджетные траты на остановочные павильоны, которые установлены в областном центре и в Волжском. Как сообщили V102.RU в региональном отделении Общероссийского народного фронта, на 82 остановочных павильона власти потратили в последнее время 60 миллионов рублей. Однако, отметили в реготделении, жители не хотят заходить внутрь остановок и предпочитают ожидать общественный транспорт в тени деревьев и фонарных столбов.
И пассажиров понять можно.
- В новых павильонах как в бане, в жару сюда можно приходить с веником и полотенцем, потому что температура в них превышает 60 градусов. Этим летом в Волжском жертвой остановки стал 54-летний мужчина – он получил тепловой удар, врачам не удалось его спасти. А зимой остановки не защитят от пронизывающего ветра, - заявили в отделении ОНФ.
До модернизации остановок таких проблем не было. Павильоны были хоть и старенькие, но надежно защищали людей от жары и ветра, отметили фронтовики.
В связи с этим региональное отделение ОНФ обратилось к властям Волгограда с требованием срочно переоборудовать опасные остановки, пока трагедия не повторилась.
Между тем, на днях ГБУ «Волгоградавтодор» вновь закупило 21 остановочный павильон для нескольких районов Волгоградской области. Остановки появятся в городах Фролово, Урюпинск, Камышин, в рабочих поселках Чернышковский. Елань и Линево (Жирновский район), а также в поселке Краснооктябрьский в Волжском. Начальная цена контракта составляла 10,8 миллионов рублей. Победителем было признано ООО «Энергомонтаж», которое снизило начальную цену почти до 10 миллионов рублей.
Как следует из техзадания, остановки также будут стеклянными и иметь прозрачные стены с трех сторон.
Напомним, в Волгограде еще один вид остановок вызывает критику со стороны местных жителей. Сделанные из стеклопластика цвета пивных баклажек павильоны поставила городу компания депутата Волгоградской гордумы Руслана Морозова. В таких «чудо»-остановках жители также предпочитают не стоять в ожидании транспорта. Имеющие неприятный внешний вид, они также не спасают ни от жары, ни от ветра с дождем. При этом даже в областном центре далеко не на всех остановках установлены хоть какие-то павильоны.
Фото Павла Мирошкина V102.RU
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции - основа развития региона»
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