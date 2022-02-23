В Волгограде и области появятся 24 желтые остановки из стеклопластика





Около 8,5 миллионов рублей выделено на закупку и установку остановочных павильонов в Волгограде, Волжском и других районах региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком закупки выступает ГБУ «Волгоградавтодор». Планируется приобрести 24 павильона из стеклопластика желтого цвета с металлическими стойками в комплекте с лавочками и урнами.

Новые остановки появятся в поселке Гумрак в Волгограде, Волжском, Урюпинске, а также в районных центрах и населенных пунктах Жирновского, Быковского, Николаевского, Еланского, Калачевского, Руднянского, Новониколаевского районов.

Напомним, в 2019 году около 70 остановочных павильонов, которые в народе назвали «пивными баклажками», поставило для областного центра ООО «Волгоградский композитный завод». Учредителем этой компании является депутат Волгоградской городской думы Руслан Морозов. Предприятие депутата тогда заработало около 14 миллионов рублей. Не исключено, что этот же завод выиграет новый контракт.