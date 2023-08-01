Расследования

ФСБ представила больше 200 доказательств геноцида советского народа в Сталинградской области

Расследования 01.08.2023 09:48
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01.08.2023 09:48


В Волгоградском областном суде сегодня, 1 августа, состоится первое заседание по делу о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа. Как сообщает ИА «Высота 102», в качестве доказательной базы с целью рассмотрения данных преступлений использовались материалы силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, архивных и учебных учреждений, а также поисковых отрядов.



По информации пресс-службы ФСБ России по Волгоградской области, управление предоставило порядка 200 архивных материалов.

– В числе этих материалов – акты комиссий, протоколы допросов военнопленных немецкой армии, свидетельства очевидцев этих событий, служебные документы УНКВД по Сталинградской области, – пояснили в региональном управлении ФСБ корреспондентам ИА «Высота 102». – Документы содержат информацию о совершенных преступлениях против мирного населения и советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны в Сталинграде, данные о лицах, участвовавших в совершении указанных преступлений и ставших их жертвами, показания о местах и обстоятельствах совершенных преступлений и др.

Напомним , что Волгоградский областной суд 21 июля приступил к рассмотрению иска регионального прокурора о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа ранее установленные и вновь выявленные злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории Сталинградской области в период с июля 1942 года по февраль 1943-го.

Ранее сообщалось, что иск был подан в соответствии с поручением Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости. 

Ущерб Сталинградской области, нанесенный фашистами в годы Великой Отечественной войны, составил почти 358 миллионов рублей.

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