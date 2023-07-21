







Волгоградский областной суд приступил к рассмотрению иска регионального прокурора о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа ранее установленные и вновь выявленные злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории Сталинградской области в период с июля 1942 года по февраль 1943-го.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе предварительного заседания был назначен порядок рассмотрения дела и дата первого заседания.

- Сегодня в рамках предварительного судебного заседания участвующим в рассмотрении дела прокурором - начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Эльвирой Джаналиевой заявлены ходатайства о допросе свидетелей, специалистов, исследовании письменных доказательств, - рассказала Черединина.













Первое судебное заседание назначено на 1 августа.













Ранее сообщалось, что иск был подан в соответствии с поручением Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области