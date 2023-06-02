Прокурор Костенко подал иск в суд о геноциде на территории области

В Волгограде прокурор Денис Костенко подал иск в Волгоградский областной суд в требованием признать военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа ранее установленные и вновь выявленные злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории Сталинградской области в период с июля 1942 года по февраль 1943-го.

Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, с соответствующим поручением выступил Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

– Установлено, что с первых дней, как только захватчики появились на территории Сталинградской области, они приступили к ограблению населения, сопровождая его избиениями и пытками. Оккупационными властями была введена трудовая повинность для работы на пользу Германии и вермахта. Оставшиеся запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы конфисковывались в пользу гитлеровской армии. При попытках хоть как-то воспрепятствовать этим бесчинствам сталинградцы жестоко наказывались, вплоть до расстрела, – сообщает представитель прокуратуры.

Избиения, истязания и смертные казни проводились нацистами и их пособниками на всех захваченных территориях Сталинградской области.

– Важнейшей частью оккупационной политики был массовый угон в рабство жителей региона в Германию. Свыше 20 тысяч военнопленных, проходивших службу в Красной Армии – вооруженных силах СССР и захваченных нацистами в ходе ожесточенных боев, содержались в условиях, несовместимых с жизнью, в 47 лагерях на территории области, подвергались жесточайшим пыткам, избиениям, казням, – уточняют в прокуратуре Волгоградской области. – Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 130 тыс. человек, размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей.

Доказательства бесчинств немецких нацистов в Сталинградской области сотрудники органов прокуратуры собирали с помощью правоохранительных и органов власти. Огромная работа была проведена в архивах, а также в научных и учебных учреждениях.

Уточняется, что поданное Денисов Костенко исковое заявление в Волгоградский областной суд направлено на защиту национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.