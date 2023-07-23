







Ущерб Сталинградской области, нанесенный фашистами в годы Великой Отечественной войны, составил почти 358 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил в Волгограде директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

Как этот ущерб оценивать по сегодняшним ценам – не сообщается, учитывая, что немецко-фашистские войска почти полностью разрушили Сталинград в ходе одноименной битвы.

- Материальный ущерб, нанесенный армией противника гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Сталинградской области [в годы Сталинградской битвы], составил 357,9 млн рублей, - сказал Дементьев.

По его словам, сводная справка об ущербе была составлена специальной Сталинградской областной комиссией. Эти данные сотрудники музея предоставят на суд по делу о геноциде народов СССР под Сталинградом, который начался в Волгоградском областном суде

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» сообщили, что в деле всего 14 томов. Это сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тысяч мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии.

В качестве специалиста по данному вопросу в процессе будет участвовать заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева – сотрудник с 40-летним стажем работы и обширным знанием архивных документов и фотоматериалов, имеющихся в фондохранилище музея, свидетельствующих о зверствах нацистов и их пособников в отношении мирного населения.

Ранее сообщалось, что Волгоградский областной суд приступил к рассмотрению иска регионального прокурора о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа ранее установленные и вновь выявленные злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории Сталинградской области в период с июля 1942 года по февраль 1943-го.

В ходе предварительного заседания был назначен порядок рассмотрения дела и дата первого заседания, которое назначено на 1 августа.



