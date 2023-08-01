«Сбили цену в 2 раза»: в Волгограде подписали контракт на проект ремонта многострадального Астраханского моста

В Волгограде подвели итоги аукциона на подготовку проектной и рабочей документации по ремонту Астраханского моста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, победителем аукциона стало ООО «Градстрой», которое снизило начальную цену контракта почти в 2 раза – с 8 миллионов до 4 миллионов 750 тысячи рублей. Всего было подано три заявки.

Компания «Градстрой», как следует из открытых данных, сделала уже несколько проектов дорог в областном центре. В частности, фирма выполняла работы по подготовке рабочей документации ремонта дороги на Волжский (от улицы имени Николая Отрады до городской черты) с устройством кругового движения на пересечении дороги на Волжский, строительства ул. 8-ой Воздушной Армии (от здания торгового центра до улицы Хорошева) и строительства улица имени Хорошева ( от ул. 8-ой Воздушной Армии до ул. Гамзатова) и ул. Гамзатова (от ул. Хорошева до ул. Покрышкина).

Напомним, документация на ремонт Астраханского моста должна будет готова в 2024 году. После чего будут выполнены работы по укреплению несущих конструкций моста, восстановлению гидроизоляции, устройству организованного водооттока, а также модернизации линии освещения.

В администрации Волгограда уточняли, что мостовое сооружение протяженностью около 300 метров в составе Первой продольной магистрали было сдано в эксплуатацию в 60-х годах прошлого столетия. Замена асфальтового покрытия на мосту в последний раз выполнялась в 2020 году. При этом жители постоянно жалуются на появление новых трещин на Астраханском мосту.

Учитывая, что реконструкция затронет не только дорожное полотно, но и бетонное основание, в администрации города предусмотрели на время капремонта возможность введения временных ограничений движения по путепроводу.

V102.RU ранее сообщало об отвратительном состоянии Астраханского моста, на дорожном покрытии которого постоянно появляются трещины. Волгоградцы давно требовали не латания ям, а капитального ремонта сооружения.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции - основа развития региона»