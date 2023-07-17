Общество

Надо потерпеть?: в Волгограде заказали проект ремонта Астраханского моста за 8 миллионов

Общество 17.07.2023 14:56
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17.07.2023 14:56


Власти Волгограда объявили  аукцион на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Астраханского моста. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость контракта составила 8 миллионов рублей. Документация на ремонт сооружения будет готова в 2024 году. После чего будут проведены работы по укреплению несущих конструкций моста, восстановлению гидроизоляции, устройству организованного водооттока, а также модернизации линии освещения. 
В администрации Волгограда уточнили, что мостовое сооружение протяженностью около 300 метров в составе Первой продольной магистрали было сдано в эксплуатацию в 60-х годах прошлого столетия. Замена асфальтового покрытия на мосту в последний раз выполнялась в 2020 году. При этом жители постоянно жалуются на появление новых трещин на Астраханском мосту. 
Учитывая, что реконструкция затронет не только дорожное полотно, но и бетонное основание, предусматривается возможность введения временных ограничений движения по путепроводу. Для этого подрядная компания должна будет разработать схемы организации движения транспорта, в том числе общественного. С учетом того, что проходящие по мосту маршруты сегодня обслуживают троллейбусы с функцией автономного хода, имеется возможность организовать их объезд ремонтируемого участка по другим улицам.

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