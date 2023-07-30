Жители поселка Ангарского в Дзержинском районе Волгограда заметили клубы черного дыма. Как рассказали V102.RU очевидцы, завеса поднимается со стороны поймы Царицы.

— Похоже, что у нас горит пойма в районе Ангарского. Клубы черного дыма валят, пожарные мечутся, — сообщили местные жители. — Что-то полыхает в овраге между Елецкой и Раздольной.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что ситуация под контролем.

— Горит сухая трава, камыш. Объявлена локализация. Угрозы жилым постройкам нет, — добавили в областном главке МЧС.

Фото: читатели информагентства

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