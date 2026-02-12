В Камышине 23-летняя бросила маленьких детей ради ночной гулянки

В Камышине возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности малолетних детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инспектор по делам несовершеннолетних отправилась в семью для контроля и обнаружила открытую дверь в квартиру, за которой в одиночестве находились двое детей – 4-летний мальчик и годовалая девочка. Мать отсутствовала.

Выяснилось, что 23-летняя жительница Камышина в очередной раз ушла из дома еще ночью и отсутствовала не менее семи часов — в период с 01:00 до 08:00. В это время дети были предоставлены сами себе, без присмотра и какой-либо помощи. Когда же мать малышей пришла домой, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

– Дети изъяты из семьи и помещены в специализированные детские учреждения, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.