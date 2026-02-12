



В Красноармейском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10-летнего ребенка. Как сообщает V102.RU, всему виной стала скользкая дорога возле территории гимназии №7 по Бульвару Энгельса.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, инцидент произошел утром напротив здания образовательного учреждения. 21-летний водитель Nissan совершил наезд на школьника, который шел утром в школу и поскользнулся, упав под заднее колесо авто.

В результате инцидента мальчик был доставлен в больницу.

Фото: Волгоград Красноармейский / t.me