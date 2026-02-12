Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Волгограде ребенок попал под колеса иномарки из-за скользкой дороги у гимназии

Происшествия 12.02.2026 11:24
0
12.02.2026 11:24


В Красноармейском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10-летнего ребенка. Как сообщает V102.RU, всему виной стала скользкая дорога возле территории гимназии №7 по Бульвару Энгельса. 

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, инцидент произошел утром напротив здания образовательного учреждения. 21-летний водитель Nissan совершил наезд на школьника, который шел утром в школу и поскользнулся, упав под заднее колесо авто.

В результате инцидента мальчик был доставлен в больницу. 

Фото: Волгоград Красноармейский / t.me

