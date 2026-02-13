Астрономы увидели на Солнце адресованный землянам смайлик

Ученые констатируют резкое падение активности на Солнце, что провоцировало геомагнитные возмущения различной силы. В настоящее время на обращенной к Земле солнечной стороне можно разглядеть смайлик, выражающий определённую эмоцию, напоминающую ухмылку.

- На данный момент на светиле осталось только две стоящих упоминания активной области, образующих сейчас два глаза огромного, размером 1,5 миллиона километров, смайлика. Ни в одной из этих областей энергии нет, - сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу магнитных бурь, небольшие геомагнитные возмущения ожидаются в ночь с 15 на 16 февраля.

Фото: XRAS / t.me





