Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Актуально

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%

Экономика 13.02.2026 13:41
0
13.02.2026 13:41


13 февраля в Москве состоялось заседание совета директоров Центробанка. По итогу экспертного обсуждения регулятор снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых.

Такое решение было принято в связи с возвращением экономики к траектории сбалансированного роста.

- Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, - подчеркнули в пресс-службе регулятора. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 20 марта. 

Фото: ЦБ РФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
13.02.2026 13:41
Экономика 13.02.2026 13:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2026 13:26
Экономика 13.02.2026 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.02.2026 15:27
Экономика 12.02.2026 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.02.2026 08:28
Экономика 12.02.2026 08:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2026 22:04
Экономика 11.02.2026 22:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2026 21:24
Экономика 11.02.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2026 20:03
Экономика 11.02.2026 20:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2026 19:23
Экономика 11.02.2026 19:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2026 12:03
Экономика 11.02.2026 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.02.2026 10:58
Экономика 11.02.2026 10:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.02.2026 15:56
Экономика 10.02.2026 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2026 15:22 Реклама
Экономика 10.02.2026 15:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2026 12:38
Экономика 09.02.2026 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2026 12:03
Экономика 09.02.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.02.2026 10:51
Экономика 09.02.2026 10:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:29
В Волгограде начнут возрождение дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН»Смотреть фотографии
11:08
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт весенней акцииСмотреть фотографии
10:41
Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%Смотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области прокуратура добилась увеличения рабочих мест для инвалидовСмотреть фотографии
10:20
Астрономы увидели на Солнце адресованный землянам смайликСмотреть фотографии
10:17
Двойная нагрузка: «Ротор» сразится с «Черноморцем» и «Енисеем» в один деньСмотреть фотографии
09:49
СК России расследует ночной налёт беспилотников ВСУ на дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегийСмотреть фотографии
09:34
В Музей Победы в Москве передали капсулу с землей из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:26
«Каустик» уступил в волгоградском тренерском дербиСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде у пострадавших от БПЛА ВСУ извлекли осколки, они в реанимацииСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде и области сняли беспилотную опасностьСмотреть фотографии
08:25
Ледовая обстановка на Волге позволила возобновить сообщение с Сарпинским в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:03
Росавиация отменила 12-часовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:00
На юге Волгограда «Концессии» помогли УК отогреть замерзшие трубы в МКДСмотреть фотографии
07:57
Азовское море станет рекордно соленым к 2040 годуСмотреть фотографии
07:53
Под Волгоградом проверили поселки на наличие нелегаловСмотреть фотографии
07:26
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших от атак ВСУ в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:24
В Волгограде мэрия совместно с УК начала обследование повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
07:03
Дзержинский район Волгограда 13 февраля частично остался без интернетаСмотреть фотографии
06:52
В Москве суд определит будущее арестованных волгоградских чиновников сообщаСмотреть фотографии
06:10
Волгоградцы будут предупреждены об отключении света и воды в MaxСмотреть фотографии
05:55
УФАС внесло в черный список подрядчика «Волгоградавтодора»Смотреть фотографии
05:36
Волгоградцам напомнили об изменении даты оплаты ЖКУСмотреть фотографии
05:18
В Волгограде сохраняется опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:13
Волгоградец Виталий Аракелян с позывным «Вито» погиб при выполнении задач СВОСмотреть фотографии
04:58
В городе коммунальных катастроф Котово взвоют сиреныСмотреть фотографии
04:47
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцевСмотреть фотографии
04:35
В Волгограде задерживаются два московских рейса 13 февраляСмотреть фотографии
04:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 43 БПЛАСмотреть фотографии
 