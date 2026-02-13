Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%





13 февраля в Москве состоялось заседание совета директоров Центробанка. По итогу экспертного обсуждения регулятор снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых.

Такое решение было принято в связи с возвращением экономики к траектории сбалансированного роста.

- Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, - подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 20 марта.

Фото: ЦБ РФ