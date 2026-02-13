



Очередное зверское преступление произошло в Михайловке Волгоградской области. По информации регионального СУ СК России, местный житель зарубил топором своего сводного брата.

– По данным следствия, в один из дней житель Михайловки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к своему сводному брату для выяснения ситуации, связанной с разделом наследственного имущества. Между родственниками возник конфликт, который перерос в агрессию. В ходе ссоры злоумышленник взял во дворе домовладения топор и нанес потерпевшему несколько ударов по голове, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия рудник.

От полученных травм пострадавший мужчина скончался, а его сводный брат сдался полиции.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, братоубийца отправлен судов под стражу.

