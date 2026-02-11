Иномарка сбила молодого мужчину возле остановки общественного транспорта на автодороге «Западный обход Волгограда». Пешеход попал под колеса, когда переходил дорогу.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что ДТП произошло накануне в 20:15 мск на 18 км автодороги «Западный обход Волгограда». Водитель кроссовера Haval Jolion сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В местных пабликах это дорожное происшествие в настоящее время активно обсуждают. По словам очевидцев, под колеса кроссовера у остановки СНТ «Якорь-1» попал молодой мужчина, который встречал маму с автобуса.

- Встречал маму, а сейчас в реанимации больницы №15 «Каустик», - пишут местные жители.

Жители также указывают, что этот участок новой объездной дороги почти не освещается, что небезопасно.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





