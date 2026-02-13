Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Волгограде начнут возрождение дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН»

В Советском районе Волгограда начнётся возрождение дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН». Федеральный научный центр выиграл грант «Президентского фонда природы» в размере 43,7 млн рублей. Часть средств будет направлена на освоение ранее заброшенной территории. В скором времени здесь начнётся разведение растений, которые ранее не произрастали на территории Волгоградской области.

- Нами запланировано проведение нескольких научных экспедиций на юге России. В рамках разработанного проекта мы отберём растения для интродукции на территории дендрария. Цель — расширить генофонд растений полупустынь, которые играют роль закрепителей песков и останавливают их продвижение, — рассказал журналистам руководитель селекционно-семеноводческого центра древесных и кустарниковых пород ФНЦ агроэкологии РАН» Андрей Солонкин.


В частности, в Волгограде на территории дендрария должны появиться саженцы жузгуна. Это уникальный многолетний кустарник, который хорошо растёт на песках, переносит высокие температуры и засухи, а также способен пережить практически полное погребение во время песчаной бури.

- У нас по югу Волгоградской области уже произрастают жузгун безлистный и жузгун голова Медузы. Но в целом существует более 150 подвидов этого растения. Мы хотим расширить количество подвидов, произрастающих в Волгоградской области, — добавил учёный.

В рамках реализации проекта на площадке дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН» будут высажены новые растения на площади 2,5 тыс. кв. метров. В дополнение специалисты планируют начать окультуривание заброшенной территории.

- Естественно, говорить о полноценном восстановлении всего дендрария в рамках этого гранта не приходится. Необходимы совсем другие инвестиции. Но мы планируем активнее задействовать эту территорию, окультурить её. Убрать бурьян, произвести опашку. Возобновить использование этого участка для обучения студентов. Хочется верить, что с этого и начнётся новая страница истории дендрария.

Несмотря на то что несколько десятилетий территория между Университетским проспектом и ул. Максима Загорулько была заброшена, а значительная часть коллекции редких растений погибла без полива и ухода, дендрарий до сих пор представляет для специалистов научный интерес.

- Безусловно, здесь есть что спасать. Из-за экстремальных условий, в которых все эти годы произрастали местные растения, они прошли жёсткий отбор. Выжили лишь те деревья и кустарники, которые смогли полностью адаптироваться к Волгоградскому климату. Естественно, эти растения представляют для нас особый интерес. Рассчитываем начать с ними работу по разведению. В дальнейшем они могут быть использованы как при полноценном благоустройстве дендрария, так и для пополнения лесного фонда, — подытожил Андрей Солонкин.

Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала о судьбе дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН». Заброшенная территория — один из немногих не застроенных природных уголков в Советском районе Волгограда. Ранее федеральные власти пытались пустить его с молотка через ДОМ.РФ, однако впоследствии корпорация развития от этих планов отказалась.

В 2020 году на парадоксальную ситуацию отсутствия какой-либо научной деятельности на специализированной особо охраняемой территории обратила внимание прокуратура, подав в иск против федерального научного центра. В последствии суд поддержал требования надзорного органа, обязав возобновить использование дендрария по прямому назначению, однако до настоящего времени решение так и не было исполнено.

Отметим, согласно предварительным подсчётам специалистов, на полноценное воссоздание дендрария в современном исполнении, с возможностью использования территории не только в научно-прикладных, но в популяризационных и рекреационных целях необходимо 617,4 млн рублей в ценах 2023 года. Ранее Минобрнауки России сообщало, что планирует привлечь соответствующие средства за счёт реализации неиспользуемых «ФНЦ агроэкологии РАН» земель.

