



Волгоградская областная дума одобрила законопроект, подготовленный прокуратурой региона. Документ позволит расширить перечень организаций, обязанных принимать на работу волгоградцев с инвалидностью.

- В список теперь включены обособленные структурные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами компаний, головные офисы которых расположены в других субъектах страны, - сообщили в надзорном ведомстве.

Отметим, по оценке прокуратуры, корректировки затронут порядка 200 организаций. Компании будут обязаны предусмотреть в штате места для людей с ограниченными возможностями. Для соответствующей категории граждан дополнительно появится 1 тыс. вакансий, а общее количество квотируемых рабочих мест по региону достигнет 8,3 тысяч.

