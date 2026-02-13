Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин

Телеком 13.02.2026 15:06
0
13.02.2026 15:06
Цифровая экосистема МТС проанализировала, устройства каких брендов жители Волгоградской области чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Как рассказали специалисты ИА «Высота 102», среди умных часов лидируют гаджеты HUAWEI, а в категории умных колонок – устройства от Яндекса.
По итогам 2025 года чаще всего волгоградцы сдавали умные часы HUAWEI – на них пришлось 47% от общего числа устройств в этой категории. Второе место занимает Samsung с долей 21%, третье – Apple (16%). В числе других моделей: Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi – всего 126 марок. В сегменте умных колонок с заметным отрывом лидируют устройства Яндекса – более 90% от всех сданных гаджетов. Всего в программе участвуют 14 моделей колонок от Яндекса и VK.
Напомним, что любая программа трейд-ин предполагает сдачу старого оборудования при покупке новинок. Умные гаджеты потребители сдают в большинстве регионов России, в том числе и в Волгоградской области, получая скидки.
– Мы видим, что волгоградцы все чаще рассматривают трейд-ин не только как способ сэкономить, но и как удобный инструмент планового обновления техники. Это позволяет сделать это быстрее и без лишних сложностей. Спрос на трейд-ин для смартфонов вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичная динамика постепенно формируется и в категории умных часов и умных колонок: пользователи чаще обновляют технику, переходят на новые поколения устройств и предпочитают понятные и безопасные способы обмена, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин13.02.2026 15:06
Телеком 13.02.2026 15:06
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет12.02.2026 16:36 Реклама
Телеком 12.02.2026 16:36 Реклама
Связь на главных маршрутах: T2 усилила сеть на ключевых трассах Волгоградской области12.02.2026 14:36 Реклама
Телеком 12.02.2026 14:36 Реклама
«Ростелеком» провел цикл образовательных мероприятий для волгоградских школьников11.02.2026 16:21 Реклама
Телеком 11.02.2026 16:21 Реклама
Волгоградцев увлекла охота за северным сиянием11.02.2026 14:22 Реклама
Телеком 11.02.2026 14:22 Реклама
Т2 сделала тариф «Хватит!» еще доступнее11.02.2026 13:15 Реклама
Телеком 11.02.2026 13:15 Реклама
Как Т2 привлекает технических специалистов10.02.2026 16:40 Реклама
Телеком 10.02.2026 16:40 Реклама
Игра без лагов: «Ростелеком» добавил скорости киберклубам «Voltage» в Волгограде10.02.2026 12:09 Реклама
Телеком 10.02.2026 12:09 Реклама
T2 расширила зону покрытия в 11 селах и хуторах Волгоградской области09.02.2026 15:31 Реклама
Телеком 09.02.2026 15:31 Реклама
Голосовой бот решает более 80% вопросов клиентов «Ростелекома» с помощью предиктивной модели06.02.2026 14:28 Реклама
Телеком 06.02.2026 14:28 Реклама
Эксперты оценили скорость мобильного интернета в России06.02.2026 13:39 Реклама
Телеком 06.02.2026 13:39 Реклама
«Турбо Облако» усилило PaaS-портфель сервисами для работы с данными05.02.2026 17:22 Реклама
Телеком 05.02.2026 17:22 Реклама
Цифровой комфорт шагает по стране: «Ростелеком Ключ» появился еще в 100 городах России05.02.2026 12:42 Реклама
Телеком 05.02.2026 12:42 Реклама
«Ростелеком» повысил эффективность исходящих звонков контакт-центра «Мосэнергосбыта»04.02.2026 15:05 Реклама
Телеком 04.02.2026 15:05 Реклама
Количество звонков от мошенников снизилось в Волгограде и области03.02.2026 17:01
Телеком 03.02.2026 17:01