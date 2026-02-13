Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин





Цифровая экосистема МТС проанализировала, устройства каких брендов жители Волгоградской области чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Как рассказали специалисты ИА «Высота 102», среди умных часов лидируют гаджеты HUAWEI, а в категории умных колонок – устройства от Яндекса.

По итогам 2025 года чаще всего волгоградцы сдавали умные часы HUAWEI – на них пришлось 47% от общего числа устройств в этой категории. Второе место занимает Samsung с долей 21%, третье – Apple (16%). В числе других моделей: Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi – всего 126 марок. В сегменте умных колонок с заметным отрывом лидируют устройства Яндекса – более 90% от всех сданных гаджетов. Всего в программе участвуют 14 моделей колонок от Яндекса и VK.

Напомним, что любая программа трейд-ин предполагает сдачу старого оборудования при покупке новинок. Умные гаджеты потребители сдают в большинстве регионов России, в том числе и в Волгоградской области, получая скидки.

– Мы видим, что волгоградцы все чаще рассматривают трейд-ин не только как способ сэкономить, но и как удобный инструмент планового обновления техники. Это позволяет сделать это быстрее и без лишних сложностей. Спрос на трейд-ин для смартфонов вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичная динамика постепенно формируется и в категории умных часов и умных колонок: пользователи чаще обновляют технику, переходят на новые поколения устройств и предпочитают понятные и безопасные способы обмена, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.



