ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-ин

Телеком 13.02.2026 15:06

Цифровая экосистема МТС проанализировала, устройства каких брендов жители Волгоградской области чаще всего сдают в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Как рассказали специалисты ИА «Высота 102», среди умных часов лидируют гаджеты HUAWEI, а в категории умных колонок – устройства от Яндекса.
По итогам 2025 года чаще всего волгоградцы сдавали умные часы HUAWEI – на них пришлось 47% от общего числа устройств в этой категории. Второе место занимает Samsung с долей 21%, третье – Apple (16%). В числе других моделей: Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi – всего 126 марок. В сегменте умных колонок с заметным отрывом лидируют устройства Яндекса – более 90% от всех сданных гаджетов. Всего в программе участвуют 14 моделей колонок от Яндекса и VK.
Напомним, что любая программа трейд-ин предполагает сдачу старого оборудования при покупке новинок. Умные гаджеты потребители сдают в большинстве регионов России, в том числе и в Волгоградской области, получая скидки. 
– Мы видим, что волгоградцы все чаще рассматривают трейд-ин не только как способ сэкономить, но и как удобный инструмент планового обновления техники. Это позволяет сделать это быстрее и без лишних сложностей. Спрос на трейд-ин для смартфонов вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичная динамика постепенно формируется и в категории умных часов и умных колонок: пользователи чаще обновляют технику, переходят на новые поколения устройств и предпочитают понятные и безопасные способы обмена, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Лента новостей

15:29
«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:09
Облдмин закупает впрок рамки для награждения волгоградцевСмотреть фотографии
13:45
Экскурсионные маршруты «Красного октября» посетили 3,6 тысячи промышленных туристовСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде на Масленицу сожгут 10-метровое чучелоСмотреть фотографии
12:47
СК: под Волгоградом мужчина зарубил топором сводного брата из-за наследстваСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде полиция задержала кошмарившего фуры эвакуатора-нелегалаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-инСмотреть фотографии
12:02
Душили веревкой и били в лицо: в Волгограде двое пассажиров напали на таксистаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
В суде Волгограда водитель отбился от штрафа за парковку на «зеленке»Смотреть фотографии
11:29
В Волгограде начнут возрождение дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН»Смотреть фотографии
11:08
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт весенней акцииСмотреть фотографии
10:41
Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%Смотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области прокуратура добилась увеличения рабочих мест для инвалидовСмотреть фотографии
10:20
Астрономы увидели на Солнце адресованный землянам смайликСмотреть фотографии
10:17
Двойная нагрузка: «Ротор» сразится с «Черноморцем» и «Енисеем» в один деньСмотреть фотографии
09:49
СК России расследует ночной налёт беспилотников ВСУ на дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегийСмотреть фотографии
09:34
В Музей Победы в Москве передали капсулу с землей из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:26
«Каустик» уступил в волгоградском тренерском дербиСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде у пострадавших от БПЛА ВСУ извлекли осколки, они в реанимацииСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде и области сняли беспилотную опасностьСмотреть фотографии
08:25
Ледовая обстановка на Волге позволила возобновить сообщение с Сарпинским в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:03
Росавиация отменила 12-часовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:00
На юге Волгограда «Концессии» помогли УК отогреть замерзшие трубы в МКДСмотреть фотографии
07:57
Азовское море станет рекордно соленым к 2040 годуСмотреть фотографии
07:53
Под Волгоградом проверили поселки на наличие нелегаловСмотреть фотографии
07:26
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших от атак ВСУ в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:24
В Волгограде мэрия совместно с УК начала обследование повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
07:03
Дзержинский район Волгограда 13 февраля частично остался без интернетаСмотреть фотографии
06:52
В Москве суд определит будущее арестованных волгоградских чиновников сообщаСмотреть фотографии
 