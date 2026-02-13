Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Волгограде на Масленицу сожгут 10-метровое чучело

Общество 13.02.2026 16:14
13.02.2026 16:14


Кульминацией проводов зимы в Волгограде и празднованием Масленицы станет сжигание 10-метрового чучела в ЦПКиО. Власти города утвердили праздничную программу на масленичную неделю, которая в этом году выпала на 16-22 февраля.

Как сообщили в мэрии, в эти дни во всех районах города пройдет порядка 40 праздничных мероприятий. Проводить зиму, отведать блинов и принять участие в конкурсах и викторинах на Масленицу можно будет на разных площадках и в каждом районе. 

Общегородские гуляния пройдут 22 февраля в Центральном парке культуры и отдыха с 12:00 до 17:00 мск. В программе «Широкая Масленица» запланировано выступление лучших городских коллективов, различные активности и конкурсы с призами, а также блины с горячим чаем. 

Напомним, что от празднования Масленицы в этом году отказался только Новониколаевский район Волгоградской области.

Лента новостей

18:29
«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
Облдмин закупает впрок рамки для награждения волгоградцевСмотреть фотографии
16:45
Экскурсионные маршруты «Красного октября» посетили 3,6 тысячи промышленных туристовСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде на Масленицу сожгут 10-метровое чучелоСмотреть фотографии
15:47
СК: под Волгоградом мужчина зарубил топором сводного брата из-за наследстваСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде полиция задержала кошмарившего фуры эвакуатора-нелегалаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-инСмотреть фотографии
15:02
Душили веревкой и били в лицо: в Волгограде двое пассажиров напали на таксистаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
В суде Волгограда водитель отбился от штрафа за парковку на «зеленке»Смотреть фотографии
14:29
В Волгограде начнут возрождение дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН»Смотреть фотографии
14:08
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт весенней акцииСмотреть фотографии
13:41
Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%Смотреть фотографии
13:38
В Волгоградской области прокуратура добилась увеличения рабочих мест для инвалидовСмотреть фотографии
13:20
Астрономы увидели на Солнце адресованный землянам смайликСмотреть фотографии
13:17
Двойная нагрузка: «Ротор» сразится с «Черноморцем» и «Енисеем» в один деньСмотреть фотографии
12:49
СК России расследует ночной налёт беспилотников ВСУ на дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегийСмотреть фотографии
12:34
В Музей Победы в Москве передали капсулу с землей из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:26
«Каустик» уступил в волгоградском тренерском дербиСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде у пострадавших от БПЛА ВСУ извлекли осколки, они в реанимацииСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде и области сняли беспилотную опасностьСмотреть фотографии
11:25
Ледовая обстановка на Волге позволила возобновить сообщение с Сарпинским в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
Росавиация отменила 12-часовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:00
На юге Волгограда «Концессии» помогли УК отогреть замерзшие трубы в МКДСмотреть фотографии
10:57
Азовское море станет рекордно соленым к 2040 годуСмотреть фотографии
10:53
Под Волгоградом проверили поселки на наличие нелегаловСмотреть фотографии
10:26
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших от атак ВСУ в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде мэрия совместно с УК начала обследование повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
10:03
Дзержинский район Волгограда 13 февраля частично остался без интернетаСмотреть фотографии
09:52
В Москве суд определит будущее арестованных волгоградских чиновников сообщаСмотреть фотографии
 