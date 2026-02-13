В Волгограде на Масленицу сожгут 10-метровое чучело

Кульминацией проводов зимы в Волгограде и празднованием Масленицы станет сжигание 10-метрового чучела в ЦПКиО. Власти города утвердили праздничную программу на масленичную неделю, которая в этом году выпала на 16-22 февраля.

Как сообщили в мэрии, в эти дни во всех районах города пройдет порядка 40 праздничных мероприятий. Проводить зиму, отведать блинов и принять участие в конкурсах и викторинах на Масленицу можно будет на разных площадках и в каждом районе.

Общегородские гуляния пройдут 22 февраля в Центральном парке культуры и отдыха с 12:00 до 17:00 мск. В программе «Широкая Масленица» запланировано выступление лучших городских коллективов, различные активности и конкурсы с призами, а также блины с горячим чаем.

Напомним, что от празднования Масленицы в этом году отказался только Новониколаевский район Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU

