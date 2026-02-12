



Утром 12 февраля в Городищенском районе Волгоградской области завершается эвакуация жителей посёлка Котлубань, вблизи которого на объект Минобороны России упали обломки БПЛА. По данным местных властей, большая часть граждан, находившихся в опасной зоне, перевезена в пункты временного размещения, оборудованные на базе районного ДК и ДЮСШ.

- В ПВР организовано дежурство медицинских работников, психологическая поддержка, специальные места для мам с маленькими детьми, предоставление горячих напитков (чай, кофе), будет предоставлено горячее питание. На местах работают руководители профильных органов власти, которые координируют все мероприятия, - подчеркнули в администрации Городищенского района.

Власти также подчеркнули, что в результате падения обломков БПЛА и возникшего после пожара пострадавших нет, повреждений гражданской инфраструктуры не зарегистрировано. На месте устранение последствий произошедшего координируют руководители профильных органов власти. Жители посёлка будут находится в ПВР до полной ликвидации угрозы для населённого пункта.

О возгорании на территории объекта Минобороны после падения обломков беспилотника ранее сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По информации руководителя, пожар ликвидируется совместными силами противопожарной службы региона, МЧС и Министерства обороны. Перед произошедшем в регионе была впервые объявлена ракетная опасность.

Отметим, по данным открытых источников на 1 февраля 2026 года численность населения Котлубани составляет около 1,8 тыс. человек.

Фото: коллаж с элементами, сгенерированными ИИ