ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Под Волгоградом завершается эвакуация жителей Котлубани после атаки БПЛА

Утром 12 февраля в Городищенском районе Волгоградской области завершается эвакуация жителей посёлка Котлубань, вблизи которого на объект Минобороны России упали обломки БПЛА. По данным местных властей, большая часть граждан, находившихся в опасной зоне, перевезена в пункты временного размещения, оборудованные на базе районного ДК и ДЮСШ.

- В ПВР организовано дежурство медицинских работников, психологическая поддержка, специальные места для мам с маленькими детьми, предоставление горячих напитков (чай, кофе), будет предоставлено горячее питание. На местах работают руководители профильных органов власти, которые координируют все мероприятия, - подчеркнули в администрации Городищенского района.

Власти также подчеркнули, что в результате падения обломков БПЛА и возникшего после пожара пострадавших нет, повреждений гражданской инфраструктуры не зарегистрировано. На месте устранение последствий произошедшего координируют руководители профильных органов власти. Жители посёлка будут находится в ПВР до полной ликвидации угрозы для населённого пункта.

О возгорании на территории объекта Минобороны после падения обломков беспилотника ранее сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По информации руководителя, пожар ликвидируется совместными силами противопожарной службы региона, МЧС и Министерства обороны. Перед произошедшем в регионе была впервые объявлена ракетная опасность.

Отметим, по данным открытых источников на 1 февраля 2026 года численность населения Котлубани составляет около 1,8 тыс. человек.

Фото: коллаж с элементами, сгенерированными ИИ

